Komunističen svet je svet, v katerem ljudje demokratično kontrolirajo bogastvo

Sorry to Bother You je eden najboljših protikapitalističnih filmov zadnjega časa, je eden od redkih filmov, ki na smiselni način upodablja boj delavskega razreda

Film Sorry to Bother You

Aktivist in glavni pevec skupine The Coup Boots Riley je s Sorry to Bother You stopil v svet filma, za katerega je sam napisal scenarij in ga režiral. Prikazuje zgodbo Cassiusa »Casha« Greena, mladega temnopoltega moškega, ki si je napredovanje v podjetju za telefonsko trženje zagotovil z uporabo »belskega glasu«. Istočasno, ko on napreduje, njegovi sodelavci zaradi nizkih plač in zato, ker nimajo nikakršnih bonitet, organizirajo sindikat. Takšno kolektivno ukrepanje je mogoče redko videti na filmskih platnih.

Svet v filmu Sorry to Bother You je primerljiv s tistim, v katerem danes živimo, a hkrati vsebuje tudi elemente magičnega realizma. Podjetje Worry Free zaposlenim ponudi, da se s podpisom pogodbe do konca življenja rešijo skrbi zaradi brezposelnosti, hrane in strehe nad glavo. Po podpisu jih namreč zapre v zapor, kjer za svoje delo ne dobijo nič plačila. So sužnji. Kot je Riley pojasnil v pogovoru za magazin Jacobin, s tem odklonom od realnosti prikaže, »kako bomo sprejeli vse, če je pravilno zapakirano, in ne mislimo, da lahko proti temu kaj naredimo«.

Sorry To Bother You je eden najboljših protikapitalističnih filmov zadnjega časa, je eden od redkih filmov, ki na smiselni način upodablja boj delavskega razreda. Ne pokaže samo, kaj vse smo pripravljeni sprejeti, ko mislimo, da nimamo izbire, ampak tudi, kako se lahko borimo proti kapitalističnemu izkoriščanju.

Boots Riley razlaga, da je komunist. Komunističen svet je svet, v katerem ljudje demokratično kontrolirajo bogastvo, ki ga ustvarjajo s svojim delom. Takšen svet si želijo tudi anarhisti, ki se imenujejo antikapitalisti. Za film Sorry to Bother You ugotavlja, da je med 85 do 90 odstotkom gledalcev všeč in res všeč ali 80 odstotkom je všeč, 10 odstotkom pa je res všeč. Prepričan je, da v njem vidijo ogledalo svojih življenj. Ob tem opozarja, da je iz sveta filmov izločen ves upor. Filmi naj bi prikazovali življenje in ne glede na to, ali se glavni junaki s tem strinjajo ali ne, se v svetu dogajajo upori. To je izrezano in nadomeščeno z banalnimi stvarmi, ki v našem življenju niso realne, recimo opoldanski zmenki. Deset odstotkov ljudi filma Sorry to Bother You ne mara, ne sovražijo ga zaradi politike, ampak zaradi preobrata, pravi Boots Riley.

Film, ki prikazuje delavski boj, se je odločil posneti, da bi pokazal v čem je problem. »Kaj je kapitalizem? Izkoriščanje dela in vse, kar iz tega izvira. To je bistvo kapitalizma. To je tudi del, ki bi ga lahko kolektivno nadzirali,« razlaga Riley. Ko govorimo o Kubi, poslušamo vedno samo zgodbe o Fidelu Castru in Cheju, kako sta na konjih izvedla revolucijo. Nič ne slišimo o protestih, splošnih stavkah, ki so se dogajale tam. »Ljudje so bili pripravljeni. Samo z vojsko jima ne bi uspelo,« pojasnjuje Boots Riley.

Moč stavk je po njegovih besedah v tem, da ljudem, ki sodelujejo, in opazovalcem pokažejo, kako deluje kapitalizem. Stavka je spektakel, ki uči in omogoča, da so tisti, ki imajo v rokah moč, prisiljeni sprejeti kompromis. Stavka lahko raste in ljudje jo lahko ponavljajo. Boots Riley spomni na dokumentarni film Rocking the Foundations o vzpostavljanju zveze delojemalcev v Avstraliji v 70. letih prejšnjega stoletja. Ko je bil v 50. letih prejšnjega stoletja ustanovljen sindikat, so ga vodili gangsterji, ki so sodelovali s šefi. Ko so gangsterje izločili, je v 60. letih nastala zelo militantna zveza, ki je dobila, kar je hotela. Ta zveza je postala tako močna in njeno vodstvo je bilo dejansko radikalno, da so s pomočjo javnih organizacij začeli stavke. Če je podjetje začelo izseljevati ljudi iz soseske in jo prenavljati za naselitev ljudi višjega sloja, so zaprli vse njegove zgradbe in zmagali.

Če hočemo imeti radikalno gibanje, ki mu je jasno, kako deluje kapitalizem, se mora povezati z ljudmi tam, kjer delajo, in s problemi, ki jih imajo. »Kolektivizirati moramo boj,« pravi Boots Riley. Zdaj potrebujemo radikalno vodeno gibanje, ki bo za boj uporabilo prekinitev dela.

Če hočemo imeti radikalno gibanje, ki mu je jasno, kako deluje kapitalizem, se mora povezati z ljudmi tam, kjer delajo, in s problemi, ki jih imajo. »Kolektivizirati moramo boj,« pravi Boots Riley. Zdaj potrebujemo radikalno vodeno gibanje, ki bo za boj uporabilo prekinitev dela. To pomeni, da je treba začeti z bojem za plače in pokazati, da to ni edini cilj. Ni dovolj, da se to gibanje organizira le v okviru obstoječih sindikatov, ampak mora vključiti tudi 93 odstotkov delavcev, ki niso organizirani.

