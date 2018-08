Učite se fotografije od najboljših

Galerija Fotografija v sodelovanju s priznanim fotografom Urošem Abramom organizira fotografsko delavnico kreativne fotografije

Uroš Abram, avtportret

© Uroš Abram, Mladina

Uroš Abram je priznan slovenski fotograf, ki je leta 2008 zaključil praško akademijo FAMU. Danes dela za tednik Mladina, kjer objave pospremi s svojimi kreativnimi fotografskimi portreti, med drugim lani razstavljenimi tudi v Narodni galeriji in Lamutovemu likovnemu salonu. V sodelovanju z Galerijo Fotografijo bo Abram konec avgusta svoje znanje ponudil tudi zainteresirani javnosti.

Predmetnik Kreativna fotografija bo potekal po naslednjem urniku:

1. dan, 27. 8., ponedeljek: (3 ure) Predstavitev mentorja in udeležencev (skozi fotografijo in besedo)

2. dan, 28. 8., torek: (3 ure) Predstavitev idej in pristopov

3. dan, 29. 8., sreda: (3 ure) Fotografiranje na terenu – teorija v praksi in začetek dela na izbrani temi

4. dan, 30. 8., četrtek: (3 ure) Predstavitev digitalne postprodukcije in obdelava podob (potrebujejo računalnike z Photoshopom)

5. dan, 31. 8., petek: (3 ure) Zaključevanje postprodukcije in priprava za zaključno predstavitev

Delavnica bo potekala vsak dan od 16. do 19. ure, za udeležbo na natečaju pa potrebujete naslednje predpogoje: zanimanje za fotografijo, fotografski aparat (digitalni) in program Photoshop in računalnik. Zaželeno je, da ste starejši od 15 let, cena tečaja pa vas bo stala 200 evrov.

Svoje prijave lahko pošljete na e-mail barbara.ceferin@galerijafotografija.si do vključno 23. avgusta, število mest je namreč omejeno.

Za podrobnejše informacije lahko pokličete na telefonsko številko 041 664 357, več o Urošu Abramu pa si lahko preberete na tej povezavi v članku Generacija tu in zdaj Vanje Pirc.