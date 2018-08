»Prvi letni shod slabo prilagojenih«

Sindikat je nova platforma, ki nam želi približati mejne urbane odrske žanre z elementi kabareta, nove burleske, kvira, groteske, ironije in satire

Kolaž nastopajočih

© Arhiv Sindikat 2018

Če za Sindikat še niste slišali, niste edini. Gre za nekaj povsem novega, za novo odrsko platformo, ki želi združiti vse tiste, ki jih ne zanima le dogajanje na največjih, najelitnejših odrih gledaliških institucij, podprtih z javnimi sredstvi, in jih tudi ne zanima le dogajanje na neodvisnih odrih, ki se v vse težjih razmerah trudijo preživeti sami ali z drobtinicami, padlimi z mize, na kateri se razkosava proračunska pogača, temveč jih zanima tudi tisto gledališče, ki deluje bolj ali manj povsem v podtalju urbanih okolij, denimo v klubih na ljubljanski Metelkovi, in žal tudi skoraj povsem brez sredstev. To so projekti, ki si največkrat ne morejo privoščiti piarovcev in so v medijih skoraj povsem spregledani, kar pa je velika škoda, saj so mnogi od njihovih ustvarjalcev izjemno talentirani, kreativni, neposredni, ironični, subverzivni, angažirani. Izogibajo se populističnim klišejem, seksizmu, šovinizmu in ksenofobiji, si v vseh pogledih upajo iti »čez« in rušiti meje, ekscesi, golota in radikalna družbena kritika pa jim niso nič tujega, temveč nekaj najbolj naravnega.

Mejnih urbanih odrskih žanrov je veliko, tudi pri nas je scena kljub težkim razmeram, v katerih živijo in ustvarjajo prekarni kulturni delavci, presenetljivo bogata. Tu je denimo sodobni kabaret, pa neoburleska, kvir, groteska, ironija, satira, pa številne mešanice. In prav zato, da bi se njihovi ustvarjalci povezali in bi jih tudi občinstvo bolje spoznalo, je nastala platforma Sindikat, ki bo svojemu imenu vsako leto dodala še kak pridevnik, povezan z aktualnim političnim dogajanjem, s čimer želi opozoriti na nestabilnost razmer v našem prostoru. Letos je njeno polno ime Sindikat odklonskih entitet.

Sindikat je nastal na pobudo zavoda Emanat, ki se od ustanovitve leta 2007 ukvarja s promocijo sodobnega plesa in sodobnih odskih umetnosti. Lahko se pohvali s številnimi izstopajočimi projekti, zato je letos toliko več začudenja povzročila strokovno zelo vprašljiva odločitev ministrstva za kulturo, da ga skupaj s še nekaterimi nevladnimi organizacijami s področja kulture izključi iz programskega financiranja za naslednja štiri leta in ga prepusti na milost ali nemilost bistveno manjših, projektnih razpisov, kjer jim bo kdaj uspelo, vedno pa seveda ne.

A kot rečeno, Emanat se lahko pohvali z izstopajočimi projekti in eden od njih je nedvomno nenehno razvijajoča se tehnoburleska Tatovi podob, ki je v petih letih uprizorila že več kot 50 različnih točk in postala velik underground hit. Gre za pravi fenomen, katerega nosilce je kritičarka Zala Dobovšek v Dialogih opisala kot »bitja brez sramu, brez tabujev, brez cenzure«, ki »v osvobajanju sebe osvobajajo občinstvo«. In še: »Golota, pornografija, istospolnost, perverzna popkultura, feminizem, transnacionalnost, queer perspektive spola in še mnogi drugi pojmi, s katerimi večina slovenske gledališke produkcije ne želi operirati, so tematski modus operandi Tatov. Njihovo bistvo, njihovo stališče.«

Zato ni presenečenje, da bodo prav Tatovi podob eden od 19 kulturnih dogodkov, s katerimi nam bo te dni po festivalsko postregla platforma Sindikat odklonskih entitet. Med njimi bo tudi projekt Matilda in njene žemljice, ki je spin-off Tatov in sledi zgodbi le enega od likov, pa tudi številni drugi izstopajoči domači odrski projekti (Kabaret Tiffany, Zaničniško odmaševanje Andreja Rozmana Roze, Lažna dojka Urbana Beline in Daniela Petkovića, Sterobabe kolektiva ImproŠke, Fem TV 4.0, klovnovski kabaret Za crknit). Selekcijo dopolnjujejo tuji gostje s predstavami, pogovorom ter delavnicama za sedanje in bodoče zvezde domačega kabareta, pa tudi okrogla miza, fotografska razstava Nade Žgank Burleskanje v Galeriji Alkatraz, predavanje Lane Zdravković Politični potencial estetike drag in kvir ter več klubskih dogodkov.

Ker je platforma nastala v skromnih finančnih in produkcijskih razmerah, bodo na ogled zgolj že narejene predstave, premier torej ne bo. A ob množici novih produkcij in festivalov ter vse manjši možnosti ponovitev in gostovanj znotraj nevladnega umetniškega sektorja, ker denarja za ponovitve pač kronično primanjkuje, je bila odločitev za »reciklažo« zavestna.

Ključni namen platforme je namreč domače odločevalce, ki tovrstnim umetniškim delom za zdaj ne pripisujejo (dovolj) umetniške vrednosti, opozoriti, da ima ta scena še kako velik potencial in je že zdaj zelo priljubljena. Zato bi ji morali omogočiti stabilne razmere za delovanje, tako kot so to že storili v zahodnih metropolah, kjer so v žanrih »malih umetnosti« prepoznali vrednost tako znotraj kulturne politike kot tudi turizma in gospodarstva.

Festival:

Sindikat odklonskih entitet

Kdaj: od 28. avgusta do 2. septembra 2018

Kje: klubi na AKC Metelkova in Center kulture Španski borci, Ljubljana