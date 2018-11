KipAktiv: kiparske intervencije v javnem prostoru

Dodiplomski študentke in študenti 3. letnika Oddelka za kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v sodelovanju s Svetom za umetnost Univerze v Ljubljani in družbo TAM-TAM, bodo med 9. in 19. novembrom izvajali kiparske intervencije na mestnih plakatih na 17 lokacijah v Ljubljani. Sodelujejo: Urša Barle, Maja Bojanić, Gianna Buršić, Petra Leskovar Grum, Sander van Mechelen. Mentor: prof. Alen Ožbolt.

Lokacije intervencij:

-Plečnikov trg - "Maxi"

-Prešernova c. - Trg mladinskih delovnih brigad - "Tramvaj"

-Borštnikov trg - "Ferent"

-Trg Ajdovščina - "Hotel Union"

-Gosposvetska c. - "nasproti Leva"

-Resljeva c. - Čufarjeva ul.

-Trg OF - Resljeva c.

-Železniška postaja - "TIR bar"

-Njegoševa c. - Bohoričeva ul. - "Hofer"

-Dunajska c. - "Podhod sejem"

-Linhartova c. - Železna c.

-Dunajska c. - "Petrol"

-Celovška c. - "Podhod Tivoli"

-Štepanjsko nas. - Jakčeva ul. - "3A"

-Nove Fužine - "Mercator"

-BTC - Kolosej "Moskovska ul."

-Bratislavska c. - "Supermarket TUŠ"