Intima v času umetne inteligence

Festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma tokrat na temo Intima v času umetne inteligence

Kablam

Od 21. do 23. novembra bo v Ljubljani potekal Grounded, festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture. Prva izvedba festivala je bila leta 2015 na temo Avtonomija migracij, tema letošnjega festivala pa je Intima v času umetne inteligence.

Po besedah organizatorjev umetna inteligenca in robotika, ki za svoje delovanje potrebujeta kar največje količine podatkov, čedalje bolj aktivno spreminjata, omejujeta in usmerjata naše delovanje. Ob tem, ko zaganjalci četrte industrijske revolucije osvobajajo zavore trga s širjenjem pravne subjektivitete robotov, je nujno odpreti platformo za premišljevanje o različnih vidikih in posegih strojne inteligence v intimo in spontanost vsakdana.

Festival se bo 21. novembra v Moderni galeriji odprl s performansom Nike Mahnič z naslovom Merila intime, predavanjem profesorice etike in kulture robotov in umetne inteligence Kathleen Richardson z britanske Univerze De Montfort ter avdiovizualnim performansom Kaje Skrbinšek aka Malidah Moasis, ki raziskuje povezave med zvokom, telesnimi gestami in gibljivo sliko.

Ob tem, ko zaganjalci četrte industrijske revolucije osvobajajo zavore trga s širjenjem pravne subjektivitete robotov, je nujno odpreti platformo za premišljevanje o različnih vidikih in posegih strojne inteligence v intimo in spontanost vsakdana.

V naslednjih dveh dnevih, 22. in 23. novembra bodo predavanja in pogovori potekali v MSUM Metelkova, Atriju ZRC SAZU in Pritličju. Vprašanja, ki jih bodo na njih razpirali, so po besedah selektorice vsebinskega dela programa festivala Nike Mahnič precej raznolika. Andrew McStay bo spregovoril o emocionalni umetni inteligenci in avtomatizaciji industrijske psihologije, Vian Bakir, ki raziskuje lažne novice v britanskem parlamentu, pa o nadzoru tistih, ki nadzirajo državljane. Med drugim se bodo pogovarjali tudi o pravni subjektiviteti robotov, izzivih biometrije in obraznega prepoznavanja ter aplikacijah za spremljanje menstrualnega cikla.

Večerni del festivala bodo popestrili dogodki v klubih Channel Zero, Monokel in Tiffany, kjer se bo predstavilo okoli 20 domačih in tujih glasbenikov in glasbenic, med njimi tudi rRoxymore, Kablam, Loft, Ariel Zetina in Renick Bell.

wuMaauwcfDs

iN2XJ2aTfww