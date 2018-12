Bo cenzura beseda leta?

Predlogi se že zbirajo

Začela se je tekma za besedo leta 2018, ki se bo končala 10. januarja prihodnje leto, ko bosta organizatorja, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in spletni portal javne televizije MMC, razglasila zmagovalko.

Predloge že zbirajo in tudi vi lahko sodelujete tako, da predlog pošljete na e-naslov beseda.leta@zrc-sazu.si ali besede predlagate na Facebooku ali Twitterju, upoštevali pa bodo tudi tiste, ki ste jih sporočili že med letom. Predloge bodo zbirali do 19. decembra, dan kasneje, bodo nato člani strokovne komisije izbrali deseterico besed, za katere boste lahko glasovali. Spletno glasovanje za besede finalistke bo potekalo od 3. do 10. januarja. »Ne iščemo le besed, ki so se letos najbolj uporabljale, ampak tudi take, ki so letos nastale in njihov čas šele prihaja,« je zapisala članica strokovne komisije Agata Tomažič. Jezik je živ in spreminjajoč se organizem, ki definira tudi čas in prostor, v katerem živimo, zato obdobja in leta med drugim zaznamujejo značilne besede.

Besede leta že več let izbirajo po vsem svetu, najbolj znane so tiste, ki jih izbirajo Britanci oziroma snovalci oxfordskih slovarjev. V Sloveniji je bila lani beseda leta, pravzaprav besedna zveza leta evropski prvaki, na drugem in tretjem mestu sta pristali besedi kriptovaluta in arbitraža.

Oxfordčani so lani za besedo leta izbrali youthquake, poimenovanje za politično, kulturno ali družbeno spremembo, ki so jo sprožili mladi, predlani je bila to post-truth, postresnica, ki smo jo pri nas prevajali kot postfaktičnost.

Zanimivo pa je, da je ZRC SAZU pred nekaj dnevi prek Twitterja opozoril, da vsem, ki so poslali predlog za besedo leta ’cenzura’, sporočajo, da so to besedo že vključili v izbor in je ni več treba pošiljati. Najbrž ni treba posebej pojasnjevati, da je šlo verjetno za načrtovano skupinsko akcijo, saj je z različnih naslovov za ’cenzuro’ prispelo več predlogov kot za katerokoli drugo besedo.

Glede na dogajanje letošnjega leta lahko sicer za besedo leta predlagamo orbanizacija.