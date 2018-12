Nočem, da gre moj ljubimec na delo

Dela črnogorskega umetnika Danteja Buuja raziskujejo tradicionalne vloge spolov in nanje vezane stereotipe kot tudi identitete, ki postajajo vse bolj fluidne

Izsek iz umetnikove videoinstalacije Weekend Lovers II (2013)

© Dante Buu

Nocoj ob 19. uri bo v Kulturnem centru Tobačna 001 odprtje razstave z naslovom Nočem, da gre moj ljubimec na delo. Gre za konceptualno postavitev črnogorskega umetnika Danteja Buuja, ki v svoji praksi združuje fotografijo, besedila, video, vezenine in performans. Njegova dela raziskujejo tradicionalne vloge spolov in nanje vezane stereotipe kot tudi identitete, ki postajajo v času digitalne dobe vse bolj fluidne.

Delo »I do not want my lover to go to work« je močno povezano z okoljem, iz katerega umetnik izhaja, in preči izginjajočo tradicijo tekstilne obrti, ki je zgodovinsko spadala med ženska opravila, s sodobnim kapitalističnim kontekstom.

Štirikanalna videoinstalacija »Weekend Lovers II« raziskuje idejo na družbenih omrežjih predstavljenih lažnih identitet, ki so zgrajene na osnovi tradicionalnih spolnih vlog, da bi tako ustrezale družbeno sprejemljivim normativom patriarhalnega okolja.

Medtem ko naslovno delo »I do not want my lover to go to work« z odsotnostjo preizprašuje metaforično prisotnost, jo pri Mama I am OK tematizira s pomočjo razmerja v družini, predvsem s težavnostjo iskrene komunikacije s starši. Serijo predstavlja enaindvajset na tipkalni stroj izpisanih razglednic, ki jih je umetnik poslal materi.