V spomin na Amosa Oza (1939-2018)

V Mini teatru se bodo na umetniškem dogodku poklonili umrlemu velikanu izraelske književnosti Amosu Ozu

Ob smrti Amosa Oza, enega največjih literatov današnjega časa, bodo 7. januarja ob 20.00 v ljubljanskem Mini teatru pripravili umetniški večer v njegov spomin, na katerem bodo nastopili slovenski gledališki igralci, študenti AGRFT in drugi, ki bodo brali odlomke iz negovih del. Dogodek je nastal v sodelovanju Judovskega kulturnega centra Ljubljana, Mini teatra in Slovenskega Pena.

Amos Oz je najbolj prevajani izraelski pisatelj, saj so njegova dela prevedena v kar 45 jezikov. Napisal je okoli 40 knjig, v slovenščino pa jih je prevedenih pet: Moj Mihael, Črna skrinjica, Panter v kleti, Zgodba o ljubezni in temnini ter Juda. Ob izidu prevoda dela Zgodba o ljubezni in temnini je leta 2012 v okviru festivala Vilenica obiskal Slovenijo.

Njegov opus kritično opisuje izraelsko stvarnost in skuša najti rešitve za mirno sožitje in toleranco med Izraelci in Palestinci. Že od šestdesetih let dalje je Amos Oz aktivno vključen v mirovni proces, kar mu je prineslo številne mednarodne nagrade: med njimi francosko odlikovanje red viteza legije časti, špansko nagrado princa Asturije za literaturo, Goethejevo nagrado in nagrado Heinricha Heineja ter mednarodno literarno nagrado berlinske Hiše kultur sveta.