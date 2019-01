Maribor je naš

Festival Maribor je naš bo ob 100. letnici SNG Maribor predstavil izbor opernih, plesnih in gledaliških uspešnic

Smrt v Benetkah

Ob 100. letnici mariborske Drame, Opere in baleta bo Cankarjev dom v okviru festivala Maribor je naš gostil izbor najboljših opernih, plesnih in gledaliških predstav. SNG Maribor je v stotih letih delovanja zabeležil kar 1600 premier različnih predstav, od tega 1000 dramskih, 500 opernih in kar 100 baletov.

29. septembra 2019 bo minilo natanko 100 let odkar je bila na gledališkem odru SNG Maribor prvič spregovorjena slovenska beseda. Uprizorjena je bila dramska predstava Tugomer Josipa Jurčiča v režiji Hinka Nučiča. Ta datum velja za rojstni dan mariborskega slovenskega poklicnega gledališča in SNG Maribor ga bo jeseni počastil še z vrsto dogodkov, ki bodo potekali v matični ustanovi.

Festival bo 14. januarja odprla Verdijeva opera Aida, uspešna koprodukcija SNG Maribor in Cankarjevega doma, ki je po premieri januarja 2014 v Gallusovi dvorani doživela vrsto gostovanj, med drugim tudi na Japonskem. Na sporedu bo tudi Puccinijeva opera Turandot z Rebeko Lokar v glavni vlogi, ki trenutno velja za eno najbolj iskanih Turandot v Evropi.

Plesno ustvarjalnost bosta zastopala baleta Peer Gynt, v koreografiji Edwarda Cluga in Smrt v Benetkah v koreografiji Valentine Turcu, ki je nastala po motivih novele Thomasa Manna. Koprodukcijo SNG Mariborin HNK Zagreb je Večerni list ocenil za najboljšo predstavo minulega leta na Hrvaškem.

Ljubljansko premiero bo na odru Linhartove dvorane doživela baletna pravljica Kekec, nova uspešnica koreografa Edwarda Cluga in zasedbe Katalena, ki je na odrih zaživela tudi kot poklon 100. obletnici slovenskega baleta.

Festival se bo 30. jauarja sklenili z uprizoritvijo Somrak bogov v režiji Daliborja Mataniča, predstavo, ki je prepričala občinstvo in kritike domačih in tujih odrov.