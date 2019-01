Dan spomina na holokavst

Razmislite, da se je to zgodilo

Ob svetovnem dnevu spomina na holokavst bosta Judovski kulturni center in Mini teater Ljubljana med 23. in 28. januarjem pripravila številne prireditve. Osrednja proslava z naslovom Razmislite, da se je to zgodilo! s tradicionalnim branjem vseh imen slovenskih žrtev holokavsta, bo potekala v Sinagogi Maribor.

Judovski pes

Program:

23. 1. ob 17.00: Mestni muzej Ljubljana

Predavanje Borisa Hajdinjaka Holokavst v Ljubljani v sodelovanju Judovskega kulturnega centra z Mestnim muzejem Ljubljana in Sinagogo Maribor.

23. 1. ob 18.30: Judovski kulturni center Ljubljana

Otvoritev razstave Auschwitz album (v sodelovanju Judovskega kulturnega centra z Sinagogo Maribor in Mini teatrom)

24. 1. ob 18.00: Sinagoga Maribor

Osrednja proslava ob Svetovnem dnevu spomina na holokavst z naslovom Razmislite, da se je to zgodilo! (program s tradicionalnim branjem vseh imen slovenskih žrtev holokavsta, sta pripravila Judovski kulturni center Ljubljana in Mini teater, v njem pa sodelujejo: čelistka Maruša Turjak Bogataj, gledališki igralci Maja Blagovič, Lali Jurc, Tadej Pišek, Jernej Čampelj, glavni rabin JSS Ariel Haddad in gledališki igralec in direktor JKC Ljubljana Robert Waltl)

27.1. ob 17.00: Judovski kulturni center, Mini teater Ljubljana

Predstavitev dveh knjig dr. Bojana Zadravca: (Rahela Atijas Rotem: Moja zgodba, življenjska pripoved sefardske Judinje in Sándor Vályi: Iz dežele daljne, judovski pesnik iz Murske Sobote)

27.1. ob 18.30: Mini teater Ljubljana

Martin Sikur in Mojca Menoni Sikur (koncert klasične glasbe v spomin žrtvam holokavsta)

28. 1. ob 20.00: Mini teater Ljubljana

Gledališka predstava Asherja Kravitza Judovski pes, ki s srhljivo domiselnimi podobami in metaforami opisuje zgodovinske dogodke 2. svetovne vojne, kot jih doživlja nenavadno občutljiv in pronicljiv judovski pes. Režija: Yonatan Esterkin, igra: Miha Rodman.