Kaj je bilo prej: kokoš, jajce ali Kylie Jenner?

Razstava Dorotee Škrabo, ki se ukvarja s fenomenom podobe v obdobju interneta

V TAM-TAMovi Ulični galeriji na Vegovi v Ljubljani bodo 5. februarja ob 17.00 odprli zadnjo razstavo iz cikla "Takle mamo ... / So it has come to this... "S triptihom "Kaj je bilo prej?" se bo predstavila Dorotea Škrabo, ki se ukvarja s fenomenom podobe v obdobju interneta - raziskuje odnose med novimi mediji, popularno kulturo in umetnostjo, zlasti v zvezi z omejitvami družbenih omrežij. V svojih kratkih spletnih videih razvija kritičen odnos do aktualnih trendov.

Kaj je bilo prej? Kokoš, jajce (@world_record_egg) ali Kylie Jenner (@kyliejenner)? Omenjeno jajce je trenutni svetovni rekorder z najbolj všečkano objavo na Instagramu in je s tem premagalo prejšnjo rekorderko, starleto Kylie Jenner. O tem preobratu so poročali svetovni rumeni mediji, pa tudi CNN, BBC, The Guardian in drugi. Članek o tem si lahko preberete tudi v Mladini, in sicer na tej povezavi.

"Ostanimo pri večnem vprašanju kokoši in jajca ter jima dodajmo Kylie Jenner, medijsko osebnost, ki ji je uspelo v polni meri izkoristiti različna družbena omrežja. Soočenje s plakati Dorotee Škrabo pomeni soočenje dveh resničnosti, pri čemer ena ni nič manj resnična od druge, pa vendar ne moremo zanikati absurda, ki je pred nami, ko na ulico postavimo dogodek, povsem lasten le internetu."

"Gre torej za situacijo, ki nazorno prikaže razsežnosti družbenih omrežij, ki imajo moč proizvajanja dogodkov. Ti variirajo od banalnih in manj relevantnih do takih, ki ustvarjajo našo širšo družbenopolitično realnost. A ostanimo pri večnem vprašanju kokoši in jajca ter jima dodajmo Kylie Jenner, medijsko osebnost, ki ji je uspelo v polni meri izkoristiti različna družbena omrežja. Soočenje s plakati Dorotee Škrabo pomeni soočenje dveh resničnosti, pri čemer ena ni nič manj resnična od druge, pa vendar ne moremo zanikati absurda, ki je pred nami, ko na ulico postavimo dogodek, povsem lasten le internetu," sta zapisali kuratorki Ajda Kocutar in Lara Mejač.

Dorotea Škrabo se je med drugim predstavila na številnih razstavah: v Kinu Šiška, v Multimedijskem centru KIBLA, v MoTa Pointu, na festivalu Fotopub, v galeriji Metricubi, v CTK Rijeka, v projektnem prostoru Aksioma, v galeriji Filodrammatica (Drugo More), v UGM Studiu in v galeriji VN. Trenutno končuje magistrski študij grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.