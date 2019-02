Režiser Lars von Trier se bo preizkusil kot igralec

Film Welcome To The Moon naj bi začeli snemati prihodnji mesec

Lars von Trier bo stopil pred kamero

© Siebbi / WikiCommons

Danski režiser Lars von Trier bo stopil pred kamero. V filmu danskega kolega Askeja Banga bo prevzel stransko vlogo, pomagal pa bo tudi pri finančni konstrukciji projekta. Film Welcome To The Moon naj bi po pisanju francoske tiskovne agencije AFP začeli snemati marca, filmska ekipa pa namerava sredstva zbrati prek platforme za množično financiranje Kickstarter.

Danski režiser in scenarist von Trier s svojimi filmi že od Evropske trilogije navdušuje, šokira, preseneča in provocira. Med njegovimi najbolj znanimi filmskimi stvaritvami so Evropa, Lom valov, Idioti, Plesalka v temi, Dogville in Nimfomanka. Velja za enega najvplivnejših živečih filmskih režiserjev na svetu.

Leta 1995 je s Thomasom Vinterbergom spisal manifest za razvoj filmskega gibanja Dogma 95. Z njim sta pozivala k vrnitvi k nedolžnosti filmskega ustvarjanja. Med drugim je promoviral snemanje "iz roke" ter prepoved časovnih in geografskih odtujitev. Po principu dogme je sicer von Trier posnel le film Idioti (1998).

