Umrl je pevec skupine The Prodigy

V 49. letu starosti se je poslovil glasbenik Keith Flint

Keith Flint (1969 - 2019)

© YouTube

"Njegove smrti ne obravnavamo kot sumljivo," je novico o smrti Keitha Flinta, frontmana glasbene zasedbe The Prodigy, komentiral predstavnik britanske policije v kraju Essex. Flinta so namreč danes zjutraj našli mrtvega v njegovem domu, vzrok smrti sicer uradno še ni znan, njegovi glasbeni kolegi pa so že izjavili, da naj bi šlo za samomor.

Vokalist Flint se je skupini The Prodigy najprej pridružil kot plesalec, nato pa je postal osrednji vokal in njen zaščitni znak, ki je nastopil tudi v njenih najbolj prepoznavnih videospotih za uspešnice Firestarter, Breathe in Smack My Bitch Up. Keith Flint je poleg glasbene zapuščine ustvaril tudi prepoznavno vizualno podobo, ki je postala sinonim za celotno skupino.

Elektropunk zasedba je zadnji album (No Tourists) izdala novembra lani, recenzirali smo jo tudi v Mladini.

The Prodigy, ki jih je leta 1990 ustanovil Liam Howlett, so bili na višku slave in ustvarjalnosti sicer v 90. letih prejšnjega stoletja, letos pa so načrtovali koncertno turnejo.

