Peta edicija festivala bo ponudila bogat filmski program, izobraževalna jutra, razstave, koncerte in predavanja

V organizaciji Mini teatra in Judovskega kulturnega centra bo od 21. do 28. marca na različnih prizoriščih v Ljubljani potekal 5. Festival Hiša strpnosti, ki bo obiskovalcem ponudil vizualni sprehod skozi različne svetove, stoletja in aktualne pereče probleme. Filmi, ki jih bodo predvajali na letošnjem festivalu, bodo odpirali diskusije o migracijah, spolu in predsodkih v naši in drugih družbah iz celega sveta.

Letošnji festival se sprašuje: Ali lahko ignoriramo zgodovino? Kaj zgodovina sploh pomeni? Lahko pomeni spomin, lahko je ignoranca, lahko pa tudi učenje in zabava. Vznemirljivi filmi o osebnih izkušnjah žensk, moških in otrok nam lahko pomagajo razumeti današnje izzive. Izbor letošnjih filmov ni samo izbor edinstvenih zgodb, čustvenih konfliktov, ljubezni in želje, ampak tudi sprejemanje kulturnih, etničnih, verskih in spolnih identitet ter tistega, čemur rečemo individualna odgovornost.

V okviru filmskega programa bodo med drugim na ogled filmi Nepokorščina (r. Sebastian Lelio), Parada (r. Srdjan Dragojević), ruska mojstrovina Anina vojna (r. Aleksey Fedorochenko), argentinski film Zadnja obleka (r. Pablo Solarz), avstrijski film Murer-anatomija nekega procesa (r. Christian Frosch), poljsko-nemško-izraelska koprodukcija Igor in žerjavi (r. Evgeny Ruman), Otroci iz Vile Emme (r. Nikolaus Leytner )o pobegu in reševanju otrok pred nacisti, ki so ga med drugim snemali v Ljubljani.

Tudi letos bo festival nadaljeval z uspešno tradicijo izobraževalnih juter s filmi in predstavo za učence vseh starostnih skupin, študente, učitelje in starše. Na ogled bodo štiri razstave: instalacijo umetnice Vide Yovanovich v Mestni hiši z naslovom Krik v tišini / Spomin zbledi, ki obravnava grozljivo usodo žrtev Mauthausna, razstavo fotografij in dokumentov kuratorke Vilje Lukan z naslovom Solidarnost v času terorja, na Trg Francoske revolucije pa se na mestne plakate TAM-TAM vrača razstava plakatov na temo strpnosti z novimi grafičnimi rešitvami in oblikovalci, ki je nastala pod vodstvom svetovno priznanega grafičnega oblikovalca Mirka Ilića, ki bo na festivalu tudi predaval o simbolih, metaforah in nevarnostih desničarskega ekstremizma, rasizma in antisemitizma, ogledati pa si bo mogoče tudi razstavo o Škotskih judih, ki so prišli na Škotsko iskat zatočišče – a so našli dom.

Tudi letos bo festival nadaljeval uspešno tradicijo t. i. izobraževalnih juter, namenjenih učencem, študentom, učiteljem in staršem. Na njih bomo prikazali celovečerne in dokumentarne filme, igro za otroke Deklica z vžigalicami in razstavo o meji med Slovenijo in Tretjim rajhom. Program bodo popestrili tudi koncerti, razprave in predavanja, letošnji posebni dogodek pa bo 20. marca na judovski praznik purim. Slavna glasbenika Donald Sosi in Alica Svigals iz New Yorka bosta z živo glasbeno spremljavo obogatila sveže restavrirani nemi film Stari zakon (r. Ewald André Dupont).