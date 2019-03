Umrl je eksperimentalni glasbenik Scott Walker

Walker je s svojo glasbo vplival na številna velika imena, denimo na Davida Bowieja, Thoma Yorka in Briana Ena

Scott Walker (1943 - 2019)

© YouTube

V 77. letu starosti je umrl enigmatični rocker Scott Walker, ki je s svojim delom vplival na priznane glasbenike, kot so David Bowie, Thom Yorke in Brian Eno. Kariero je začel v britanski rock'n'roll zasedbi The Walker Brothers. Novico o Walkerjevi smrti so sporočili z njegove aktualne založbe 4AD, kjer so ga označili za enega najbolj cenjenih inovatorjev v kreativni glasbi.

Scott Walker, s pravim imenom Noel Scott Engel, je z Johnom Mausom in Garyjem Leedsom v zasedbi The Walker Brothers ustvarjal v času britanske zlate dobe rock'n'rolla. Ime zasedbe je zavajajoče, saj njeni člani niso bili bratje, so si pa za potrebe umetniškega ustvarjanja vsi nadeli priimek Walker. Med njihovimi uspešnicami sta skladbi Make It Easy On Yourself in The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Scott Walker je leta 1967, ko so bili The Walker Brothers na vrhuncu slave, prekinil sodelovanje z zasedbo in se zatekel v samostan, kjer je študiral gregorijanske speve. H glasbenemu ustvarjanju se je vrnil po tem, ko mu je tedanje dekle predstavilo glasbo Jacquesa Brela. Tako je svoj značilni temni bariton preusmeril v eksperimentalno glasbo in na svojih psihedeličnih samostojnih albumih pisal o kompleksnosti ljubezni in smrti. V besedila je pogosto vključeval like z obrobja družbe in raziskoval tabu teme.

Izdal je več samostojnih plošč in se sredi sedemdesetih let ponovno neuspešno združil s kolegoma iz zasedbe The Walker Brothers, nato se je iz glasbene industrije znova umaknil in leta 1984 spet dočakal topel sprejem ob izidu kritiško cenjenega albuma Climate of Hunter. Po njem se je podpisal pod še nekaj drugih projektov, nazadnje pod glasbo za film Vox Lux v režiji Bradyja Corbeta z Natalie Portman v naslovni vlogi. Pred dvema letoma se mu je BBC poklonil v sklopu projekta Proms s koncertom v sloviti dvorani Royal Albert Hall.

Walkerjeve plošče smo večkrat recenzirali tudi v Mladini, denimo leta 2006 (The Drift) in leta 2012 (Bish Bosch).

