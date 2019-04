Ellenségek

(Mladina – magazin za gledanje in branje)

»Iván Héjjas je bil proklamiran antisemit. Po prvi svetovni vojni je ustanovil prostovoljno milico in leta 1919/20 ukazal samovoljno streljanje judovskih in domnevnih komunističnih civilistov. Leta 1947 je bil zaradi mučenja in umora 73 oseb v odsotnosti obsojen na smrt. Znani častnik medvojne Madžarske je umrl leta 1950 v Francovi Španiji. Toda Héjjas je že leta eden največjih idolov madžarskih desničarskih skrajnežev, ki zahtevajo njegovo pravno rehabilitacijo. Doslej neuspešno, ker razveljavitvi procesa nasprotujejo dobro dokumentirani hudi zločini. Je pa Héjjas zdaj doživel simbolno rehabilitacijo iz vrst vladajoče stranke Fidesz Viktorja Orbána. Sándor Lezsák, podpredsednik madžarskega parlamenta in eden najvidnejših gorečnežev v Orbánovi stranki, se je na nedavni predstavitvi knjige o vodji takratne milice poklonil Héjjasu kot junaku in borcu za svobodo. Lezsák je tam izrekel, kasneje pa napisal na svoji Facebook strani: ’To je dan rehabilitacije Ivána Héjjasa.’ ... Orbán sam pa je Horthyja (vodjo madžarskega medvojnega fašističnega, antisemitskega režima, op. a.) junija 2017 razglasil za ‘izjemnega državnika’.«

— Der Spiegel, 11. 10. 2018 »Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast obvestiti spoštovano Ministrstvo, da je Veleposlaništvo prepričano, da naslovnica tednika Mladine z dne 22. marca 2019 krši načela svobode tiska in svobode izražanja.