Izgubljeno v Ameriki, najdeno v Sloveniji

Ameriški glasbenik in mislec Michael Weiskopf na mini turneji po Sloveniji predstavlja svojo zadnjo ploščo Lost In Amerika

Michael Weiskopf

© arhiv založbe

Na kraj zločina se v Ljubljano po enem letu vrača newyorški glasbenik in kantavtor Michael Weiskopf. V unplugged formatu se mu bo tokrat pridružil še njegov ameriški glasbeni kolega, kitarist Randolph Hudson in vokalistka Lauren Matzen. V glasbenem lokalu Prulček bodo v torek, 9. aprila, ob 21. uri predstavili skladbe z Weiskopfovega četrtega studijskega albuma Lost In Amerikam , ki je izšel pred nekaj meseci in že uspešno jadra po ameriških in evropskih radijskih valovih, predvsem s skladbo Tattoo of Jesus. Michael Weiskopf bo jutri, na dan koncerta, ob 12.15 nastopil tudi v oddaji Prva vrsta z Janetom Webrom na 1. programu nacionalnega Radia Slovenija.

Za Michaelom Weiskopfom je pestra življenjska zgodba, ki jo sicer še kar piše in ji ni videti kraja. Še pred leti je bil časopisni urednik in založnik, nato pa je svoj posel prodal in se na starejša (recimo raje najboljša) leta tudi profesionalno povsem posvetil glasbi, svoji prvi ljubezni.

Weiskopf bo v petek, 12. aprila, z ameriško zasedbo The Complete Unknowns nastopil tudi na Ljubjanskem gradu, ko bodo preigravali glasbo Boba Dylana, dan kasneje pa se bo ustavil tudi v mariborskem klubu Satchmo in tako sklenil mini turnejo po Sloveniji.

sbzNU9vQq74

D35EzewTtJo