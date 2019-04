Politično nekorektna črna komedija

Po celovečernem prvencu Idila iz leta 2015, je režiser Tomaž Gorkič lani poleti posnel nov celovečerni film The Curse of Valburga (Prekletstvo Valburge), ki je trenutno v fazi postprodukcije zvoka in slike, zaključek pa je predviden junija 2019. Za končno realizacijo filma je ustvarjalcem zmanjkalo denarja, zato so v ta namen ustvarili crowdfunding kampanjo, ki je dostopna na tej povezavi.

Gre za politično nekorektno črno komedijo z obilico nasilja in krvi v slogu ''horror slasher'' filmov s konca sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja. V filmu bodo med drugim nastopili: Jurij Drevenšek, Jonas Žnidaršič, Tanja Ribič, Zala Đurić Ribič, Saša Pavlin Stošić, Grega Skočir in Katarina Stegnar, v vlogi satanističnega antagonista Svena pa švedska metalska ikona Niklas Kvarforth.

i10l9_rdx5s

Tomaž Gorkič je za grozljivko Idila leta 2015 dobil štiri nagrade vesna na Festivalu slovenskega filma, tudi za najboljši film. Film je bil predvajan na 45 festivalih po vsem svetu, kjer je prejel 25 različnih nagrad, med njimi devet za najboljši film. O filmu je v Mladini pisal tudi Marcel Štefančič jr.