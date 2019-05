S kom bo praznoval Radio Študent?

Praznovanje 50. letnice Radia Študent bo pospremila razstava v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova in veliki koncert v Križankah

Urška Preis: Pogled na bolečino žensk, instalacija, 2019

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova +MSUM bodo 7. maja ob 19.00 odprli razstavo Razpoke ob 50. letnici Radia Študent, na kateri se bodo predstavili sodelavke in sodelavci Radia Študent, ki razvijajo od radijskega medija neodvisno eksperimentalno zvočno-vizualno prakso: Marko Batista in Lina Rica, Nina Dragičević, Tisa Neža Herlec, Urška Preis, Luka Prinčič in Špela Škulj. Razstavo so pripravile Živa Brglez, Tina Dolinšek, Ida Hiršenfelder.

Nina Dragičević v performansu in video instalaciji Parallellax razkriva zvočne dokaze iz nasilnih domačih okolij, ki kot prisilni hrup pronicajo na ulice in paralizirajo žrtve. Tisa Neža Herlec z nosljivo elektroniko Dissonar v realnem času proizvaja socialno zvočno skulpturo, v kateri pogovori med ljudmi postanejo pulzirajoča hrupna skulptura. Urška Preis v družbi, ki se boji bolečine, raziskuje fizionomijo bolečine z zbiranjem dokazov o njej. Z menstrualno krvjo preparira volno, tke preproge, odslikuje fotograme. Špela Škulj v fotografski seriji Knjiga dokazov zbira dokaze o mrtvih, povoženih živalih ter nas sooči z intimnim in neposrednim pogledom na smrt v svoji najbolj oguljeni in surovi obliki.

Na pročelju +MSUM bodo potekali AV performansi. Luka Prinčič v sekvenčnem, fragmentiranem zvočno-vizualnem potovanju razpira razpoke v navidez neprepustnih vmesnikih. Marko Batista in Lina Rica pa v Kompoziciji v štirih delih iz napak v informacijskih binarnih sistemih razvijata biomimetične avdiovizualne in svetlobne membrane.

Vrhunec rojstnodnevnega praznovanja bo 9. maja v Križankah, kjer bodo od 19. ure dalje nastopili: hrvaški dvojec Seine, londonski kvintet Housewives, ki je marca izdal svojo tretjo transžanrsko zvočno pustolovščino z naslovom Twilight Splendour, domača trojka Jimmy Barka Experience, ki se bo predstavila s svežim EP-jem Three Piece Puzzle, zagrebško-londonska naveza Mimika Orchestra pod vodstvom skladatelja in dirigenta Maka Murtića, ki se ji bo kot gost pridružil Darko Rundek, vodja legendarne zasedbe Haustor. Večer bo zaključila zasedba Laibach, ki bo za to priložnost pripravila poseben program, ki bo predstavil presek njihove dolgoletne glasbene poti.

Po koncertih bo sledil nočni program, na katerega so v sodelovanju z založbo rx:tx v klub Božidar povabili dolgoletnega favorita Radia Študent, soustanovitelja založbe Magicwire, mednarodno priznanega britanskega DJ-ja in slogovno prepoznavnega producenta z imenom Lone, ki se mu bosta pridružila Dulash in Lavka, v baru pa se bodo predstavili RŠ hip hop veteran Napo, Borka, Tetsuo in Simm.

