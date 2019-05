Kdo bo prejel letošnjo Nagrado skupine OHO?

V Galeriji P74 bo od 14. do 28. maja na ogled razstava nominirancev Nagrade skupine OHO, namenjene mladim vizualnim umetnikom do 40. leta

Špela Škulj: We reflect light (2017)

V Galeriji P74 v Ljubljani bodo 14. marca ob 19.00 že štirinajsto leto zapored razglasili zmagovalca Nagrade skupine OHO ter odprli razstavo nominirancev, ki jih je izbrala mednarodna strokovna žirija v sestavi: Barbara Borčić (kritičarka in kustosinja), Mojca Grmek (kustosinja) in Dalibor Martinis (umetnik). Letošnji nominiranci so: Nika Ham, Danilo Milovanović, Špela Škulj in Tadej Vaukman.

Nika Ham (1991) je diplomirala na oddelku za slikarstvo ALUO v Ljubljani, trenutno pa zaključuje magistrski študij. Med študijem se je izpopolnjevala na Winchester School of Art v Angliji ter sodelovala na več skupinskih in samostojnih razstavah. Od leta 2016 dela kot vodja grafičnega oddelka za filmski festival LET'S CEE na Dunaju, sodeluje z umetniško skupino Laibach in dela v Moderni galeriji. V zadnjih letih se posveča videu, digitalni umetnosti in performansu.

Danilo Milovanović (1992) je zaključil študij na ALUO v Ljubljani, trenutno pa tam opravlja podiplomski študij. Sodeloval je na več skupinskih in samostojnih razstavah. V letih 2016–2017 je bil na študentski izmenjavi v Pragi. Njegovo umetniško delo je povezano z intervencijami v javni prostor.

Špela Škulj (1982) je vizualna umetnica, ki deluje v polju sodobne fotografije in videa. Njeni umetniški projekti so najbližje osebnemu dokumentarizmu. V njih se večkrat pojavi tema ekologije in nepovratnega vpliva človeka na naravo. Sodelovala je na več skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini.

Tadej Vaukman (1984) je neodvisni umetnik, fotograf. V svoji praksi se posveča dokumentarni in ulični fotografiji, skozi katero beleži subkulturno popularno kulturo in fenomene družbenega obrobja. Leta 2015 je izdal debitantsko fotoknjigo Dick Skinners, leta 2018 pa knjigo Grandheroes (obe knjigi sta izšli pri Rostfrei Publishing). Je ustanovitelj založniškega projekta 585 ZINES. Sodeloval je na več skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini.

Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za sodobno vizualno umetnost, namenjena mladim umetnikom do 40. leta. Ustanovil jo je Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., Ljubljana v sodelovanju s Foundation for Civil Society, New York in Trust for Mutual Understanding, New York. Zmagovalec nagrade bo deležen dvomesečne umetniške rezidence v prostorih Residency Unlimited v New Yorku in samostojne razstave v Galeriji P74 v Ljubljani. Nagrada skupine OHO je del mednarodne mreže YVAA (Young Visual Artist Award), ki združuje sorodne nacionalne nagrade enajstih evropskih držav.