Ko stereotipne poglede na sodobno umetnost jemljemo dobesedno

Katarina Stegnar

© Miha Fras

Na Novi pošti in drugih prizoriščih v Ljubljani bo od 15. do 18. maja potekal Festival performansa, ki je nastal v koprodukciji Zavoda Maska in Slovenskega mladinskega gledališča. Po lanskoletni delavnici z berlinskim kolektivom Center za politično lepoto, na kateri so se ukvarjali s sovražnim govorom, festival performansa izhaja iz idej o performansih, kot so bile zapisane v anonimnih spletnih komentarjih proti lanskima nagrajenkama Prešernovega sklada Simoni Semenič in Maji Smrekar. Kuratorja festivala sta Urška Brodar in Janez Janša.

Po besedah organizatorjev je festival performansa umetniška gesta, ki stereotipne, pogromaške in odklonilne poglede na sodobno umetnost, kakršni prihajajo iz anonimnih spletnih okolij, jemlje dobesedno. Njegovo izhodišče so v spletnih komentarjih zapisane predstave anonimnih posameznikov o tem, kakšen performans bi avtorju prinesel družbeno veljavo (nagrado). Idej smo se lotili dobesedno, brez vnaprejšnje ironične distance, a z vsemi razpoložljivimi umetniškimi postopki in razsežnostmi, ki lahko pripeljejo do uresničitve tega, kar je zapisano v komentarjih.

The Miha Artnak se v performansu prečkanja ceste izven urejenega prehoda za pešce nekje v Ljubljani loteva vprašanja umetniške imunitete, Katja Gorečan in Nika Švab stanovanjske problematike, Rok Kravanja prostitucije, Jan Rozman militarizacije družbe in zastraševanja, Katarina Stegnar sovražnega govora, posebna gostja hrvaška umetnica Tajči Čekada pa performerskega dela.