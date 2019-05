Najboljši plakat natečaja "Mesta pešcem"

Avtorica zmagovalnega plakata natečaja na temo pešcem prijaznega mesta je Andrea Machara iz Španije

Na mednarodnem natečaju za najboljši mestni plakat na temo pešcem prijaznega mesta, ki ga je organiziral IPoP – Inštitut za politike prostora v partnerstvu s TAM-TAM Inštitutom, je sodelovalo 159 del, od tega 95 iz tujine. Avtorica zmagovalnega plakata Hodite je Andrea Machara iz Španije, ki jo poleg denarne nagrade čaka še javna predstavitev na 50 TAM-TAM plakatnih mestih v osmih slovenskih mestnih občinah konec maja.

Aprila razpisani natečaj je tematiziral vizije mest prihodnosti, vse prepogosto zasnovane zgolj na tehnologiji, brez razmisleka o trajnostnem razvoju po meri človeka. Udeležence je pozival k upodobitvi pešcem prijaznega mesta prihodnosti. Hoja po mestnih ulicah je namreč veliko več kot zgolj rekreacija; omogoča tudi razvoj lokalnih storitvenih in ustvarjalnih prostorov, utrjuje povezanost med ljudmi in nenazadnje prispeva k zdravju in zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Komisija je pri ocenjevanju upoštevala tri najpomembnejše kriterije: sporočilnost, kreativnost in likovno odličnost. "Zmagovalni plakat subtilno in duhovito prikaže več prednosti hoje po mestu: na prehodu vidimo pešce, kako se srečujejo, nekateri celo zaplešejo, mlada družinica gre po svojih opravkih, študent hiti na predavanje ... Stilizirane figure izzovejo gledalčevo domišljijo, da jim pripiše zgodbe in s tem močneje ozave prijetne plati doživljanja mesta peš," utemeljuje izbiro nagrajenega plakata predsednik ocenjevalne komisije Žare Kerin.

V ožji izbor se je uvrstilo 27 plakatov – od sredine junija bodo razstavljeni v spletni galeriji Pešec.si, kjer bodo pod licenco Creative Commons na voljo vsem zainteresiranim, njihovi avtorji pa bodo dobili plaketo natečaja Mesta pešcem! Septembra bodo izbrani plakati finalistov na ogled tudi v pop-up galeriji na prostem v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2019 v Ljubljani.

Da je treba krepiti trajnostne oblike mobilnosti, zlasti hojo, se zaveda vse več mest, tudi v Sloveniji. Hodljivost mesta razvija in krepi raznolike družbene vezi, torej bogati vsakdanje življenje s kulturnim in socialnim kapitalom, ključnim virom razvojne moči lokalnih skupnosti. Pri ozaveščanju in opolnomočenju kar najširše javnosti imajo lahko pomembno vlogo natečaji, kot je Mesta pešcem!, saj opazno in dopadljivo nagovarjajo v javnem prostoru.

"Z natečajem Mesta pešcem! nagovarjamo vse in vsakega, naj bo hoja naša prva izbira pri kratkih poteh po mestu. Glede na kreativno in nacionalno bogat odziv smo dobili še eno potrditev, da nas vse več razume pomen ljudem prijaznih mest za družbo prihodnosti," pravi Marko Peterlin, direktor IPoP – Inštituta za politike prostora, ki že 12 let podpira skupnosti pri trajnostnem urejanju prostora, prav tako pa že deveto leto podpira slovenske organizatorje sprehodov Jane’s Walk.

"Natečaj Mesta pešcem! je prijetno presenetil tako po mednarodnosti kot kakovosti del, torej je še en korak k razvoju plakatne kulture, predvsem v javnem, mestnem prostoru," dodaja Tomaž Drozg, direktor TAM-TAM Inštituta, katerega poslanstvo je promocija in spodbujanje ustvarjalnosti na področju plakatne umetnosti.