Zgodbe o Trstu, ki je doživel »tisočkrat več kot druga mesta«

Prave podobe »mesta v zalivu«

Pisatelj Dušan Jelinčič (na fotografiji iz leta 2007) je zbirko novel Tržaške prikazni ustvaril na podlagi zavedanja, da klobčiča, ki tvori sedanjo miselno podobo tega mesta, ni mogoče razplesti v eno samo nit.

© Matej Leskovšek

Ni naključje, da je Dušan Jelinčič, tržaški novinar, pisatelj, esejist, dramatik in prevajalec, zbirko novel o »mestu v zalivu« naslovil Tržaške prikazni. Ljudje, dogodki, tudi kraji, o katerih piše v zbirki – lani je izšla v italijanskem jeziku in bila več tednov najbolj prodajana knjiga v deželi Furlaniji - Julijski krajini –, namreč niso le »protagonisti« tržaške polpretekle zgodovine, temveč so kot »prikazni« ali »duhovi« še vedno zaznavni v kolektivni zavesti tržaškega življa.