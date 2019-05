Tuleča divjina

Kino Otok, mednarodni filmski festival, bo med 5. in 9. junijem pokazal, zakaj neokolonialisti prežijo, zakaj neofašisti pretijo in zakaj begunci ječijo

Zama: V glavi serijskega kolonialista.

Ko je bilo v Ameriki ob koncu 19. stoletja divjega zahoda konec, ko se je torej kapitalizem dokončno raztegnil od vzhodne do zahodne obale (ko sta vlak in “civilizacija” pripeljala do Pacifika), so ameriške oblasti sklenile, da je čas, da se Amerika prelevi v kolonialno, imperialno velesilo.