Ženske in povojne tranzicije

V Trubarjevi hiši literature v Ljubljani bo 6. in 7. junija potekala delavnica Ženske in povojne tranzicije: Nasilje. Na dvodnevnem dogodku, ki bo potekal v okviru ERC Advanced Grant projekta EIRENE, ki ga vodi prof. dr. Marta Verginella, financira pa ERC (European Research Council), bodo sodelovali mednarodno uveljavljeni raziskovalci in raziskovalke, ki preučujejo povojno nasilje in travme, ob tem pa posebno pozornost namenjajo ženskam. Referati bodo v angleškem jeziku.

Namen projekta je komparativna preučitev položaja ženskega prebivalstva v povojnih obdobjih v 20. stoletju na območju severovzhodne jadranske regije, ki poleg Slovenije zajema tudi del Avstrije, Italije In Hrvaške. Na delavnici bodo sodelovali mednarodno priznani raziskovalci in raziskovalke iz Slovenije, Italije, Avstrije, Hrvaške in ZDA. Predavatelji bodo v svojih predstavitvah obravnavali posamezne tematike vojnega nasilja in povojnih travm, ki so prizadele žensko prebivalstvo po obeh svetovnih vojnah in po jugoslovanskih vojnah v devetdesetih letih preteklega stoletja.

Posamezni referati bodo tematizirali posilstva žensk ter vprašanje spomina na posilstva v Bosni in na Kosovu v devetdesetih letih. V ospredju bo odnos povojnih oblasti do zločinov nad ženskami, vključno z načini zbiranja dokazov o nasilju, ki so ga utrpele ženske. Tako žrtve kot izvajalci nasilja bodo prikazani v perspektivi generacij ter nacionalne in verske pripadnosti. Predstavitve študij, ki so bile opravljene v različnih delih Evrope (Italija, Nemčija, Bosna in Hercegovina, Kosovo), bodo pripomogle k boljšemu razumevanju značilnosti povojnega nasilja, predvsem pa bodo izpostavile specifiko povojnih travm, ki so jih doživele ženske na območju severovzhodnega Jadrana, predvsem na Primorskem (Julijski krajini), Notranjskem in Koroškem.

Na dvodnevnem dogodku se bodo predstavili:

- Bruna Bianchi: Violence against Women in Post-War Years. The Feminist Point of View

Zgodovinarka v predstavljeni študiji raziskuje različne oblike nasilja nad ženskami med I. svetovno vojno ter oriše problematiko zanikanja reproduktivne svobode in družbenega zatiranje bolečine, ki je v povojnih obdobjih najbolj vznemirilo feministke. S povzetki zgodovinskih esejev, časopisov, ki so jih urejale ženske, pamfletov in dramskih iger ponudi reprezentacijo ženskih protestnih in mobilizacijskih gibanj.

- Anna Di Lellio: Puncturing the Public Secret of Wartime Sexual Violence as Power. The Case of Kosovo

Sociologinja, politična analitičarka in strokovnjakinja za nacionalizem, varnost ter procese vzpostavljanja držav na Balkanu, v študiji raziskuje problematiko prikrivanja in tišine, ki spremlja vojne zločine in seksualno nasilje med vojno in v povojnih obdobjih, ter zagovorništvo priznanja preživelih na sodobnem primeru Kosova.

- Nena Močnik: Shaping of Motherhood in the Aftermath of War-Rapes

Postdoktorska raziskovalka na Univerzi Turku na Finskem v študiji skozi prizmo konceptualnih primerjav med materami, ki so preživele posilstva in genocid v Srebrenici, raziskuje, kako so reprezentacije omenjenih skupin pripomogle k ohranjanju stigme posilstev z ustvarjanjem omejenega kulturnega spomina družbeno želenih značilnosti tradicionalnih in patriarhalnih idealov materinstva.

- Tina Bahovec: “The South Slavic Rape of the Occupied Carinthian Territory.” Violent Words and Violent Deeds in the Border Conflict in Carinthia after World War I

Docentka na Oddelku za vzhodno in jugovzhodno evropsko zgodovino na Univerzi Alpen-Adria v Celovcu v študiji naslavlja vprašanje spolnega nasilja v slovenskem in avstrijskem zgodovinopisju in raziskuje nasilje na simbolni in dejanski ravni v času oboroženih obmejnih konfliktov v propagandni vojni za plebiscit (1920). Oriše nasilje nad ženskami, nasilje s strani žensk in nasilje v pripravah in propagandi za plebiscit, ki je ženske vključevala na številne načine.

- William Mikkel Dack: Breaking the Silence: Denazification and Violence against German Women in the Post-War

Dack predava zgodovino na Univerzi Rowan in vodi raziskave na Rowan Center for Holocaust and Genocide Studies, v tokratni študiji pa raziskuje spolno nasilje nad ženskami v Nemčiji ob koncu II. svetovne vojne.

- Daniele Ceschin: Violence against Civilians in the Occupied Territories (1917–1918)

Predavatelj sodobne zgodovine, ki redno objavlja številne poglobljene študije s področja raziskovanja II. svetovne vojne, v predstavljeni študiji raziskuje nasilje nad civilnim prebivalstvom na področju severovzhodne Italije, ki so ga v prvih tednih po preboju pri Kobaridu in premiku fronte do reke Piave povzročili nemški vojaki.

- Meta Remec: Post-War Echoes of Interim Violence: Women between Rape-Caused Stigma and Domestic Violence after WWI

Znanstvena sodelavka na Inštitutu za novejšo zgodovino v študiji raziskuje problematiko posilstev in spolnega nasilja med in takoj po I. svetovni vojni. Posilstva pogosto niso bila deležna sodnih epilogov. Postala so del vojaške strategije z namenom demoraliziranja civilnega prebivalstva, posledic pa niso občutile le neposredne žrtve, temveč tudi njihove družine in celotna družba.

- Marta Verginella: Gendered Violence and Trauma in the Twentieth-Century Post-War Periods

Redna profesorica na Oddelku za zgodovino Univerze v Ljubljani se v študiji osredotoča na področje severno-jadranske regije, ki je v 20. stoletju doživelo skrajno nasilna obdobja. V ozadju številnih konfliktov, v katerih so bile ženske tako v vlogi žrtev kot povzročiteljic nasilja, je prav nasilje delovalo kot vzvod za vzpostavitev ideološke in etnične nadvlade.