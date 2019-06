Zmagovalec natečaja 12. Plaktivata

Zaključek natečaja Plaktivat na temo "Kriza medijev"

Zaključil se je mednarodni natečaj za oblikovanje mestnega plakata Plaktivat na temo "Kriza medijev", ki ga je TAM-TAM Inštitut pripravil z Radiem Študent. Namen natečaja je opozarjanje na medijske vsebine, ki degradirajo novinarstvo in odpiranje javne debate o problematiki. Na dvanajstem natečaju je sodelovalo 142 del, 89 iz tujine in 53 iz Slovenije. Žirijo so s kreativno rešitvijo odgovorni urednik prepričali avtorji Ciril Trček, Matic Kozinc, Blaž Žnidarec, Zala Sajko, Damijan Penič in Medeja Kraševec iz agencije LUNA \TBWA.

Zmagovalni plakat posameznike spodbuja k bolj kritičnemu spremljanju informacij, ki nam jih servirajo množični mediji in poziva vsakega, naj z akcijo #fastfoodnovica začne opozarjati na sporne medijske vsebine. Strokovna komisija je o izbrani kreativni rešitvi zapisala: "S pojavom družbenih medijev je vsak izmed nas postal kurator novic. Ali bolje rečeno odgovorni urednik, kar domiselno povzame zmagovalni plakat. Mi odločamo, ali bomo nepremišljeno delili hitro sproducirane novice. Ali jih bomo raje premišljeno označili s #fastfoodnovica in zagnali odgovorno gibanje, ki vodi do bolj zdrave družbe. Pa dober tek!”

Temo pa so s kuhinjo povezali tudi avtorji izbranega plakata: "Za inspiracijo smo si privoščili kosilo v eni izmed restavracij s hitro prehrano. Potegnili smo vzporednice med uredništvi medijev in kuhinjami, kjer so novinarji kuharji, odgovorni uredniki pa osebe, ki ti pripravljeno postrežejo in zagotavljajo, da je obrok kakovosten – tako, kot bi morale biti novice. Primerjava s kuhinjo hitre hrane se nam je tako zdela zelo na mestu. Zaradi vse večje hitrosti pretoka informacij morajo mediji vedno hitreje pisati novice, ki pogosto niso preverjene, bralci pa si vse težje vzamejo čas za preverjanje informacij, ki jih uživajo. Kot pri hrani si je treba tudi pri novicah vzeti čas in jih korektno pripraviti. S hitro pripravo hrane oziroma novic žrtvujemo bistven del - kakovost."

Družbeno-odgovorni projekt Plaktivat želi z akcijo #fastfoodnovica ustvariti kanal za izražanje mnenj ter širšo javnost opozoriti na pasti in čeri “fast food” novinarstva. Kvalitetni mediji vendarle niso samoumevni. »#fastfoodnovica ni Fake news ali fejk njuz, če hočete. #fastfoodnovica označuje moderni in vse bolj prevladujoč trend zapolnjevanja stolpcev z nepreverjenimi, nepomembnimi ali preprosto prevedenimi članki. V dobi spleta je vse pomembnejša kvantiteta, vse manj pa je kvalitete. Daljše poglobljene vsebine iz medijev izginjajo, nadomeščajo pa jih novice za hitro konzumacijo.

Zmagovalca natečaja je že mogoče videti na TAM-TAM plakatnih mestih po vsej Sloveniji do septembra 2019.