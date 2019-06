Preplet jazzovskih in tradicionalnih elementov

Tamara Obrovac tudi z novo mednarodno zasedbo ostaja zvesta edinstvenemu glasbenemu konceptu prepletanja jazzovskih in tradicionalnih elementov v improvizirano glasbo moderne dobe

© Darija Cikač

V okviru koncertnega cikla Muzika eklektika bo 11. junija ob 20.00 v KC Janeza Trdine Novo mesto nastopila mednarodna zasedba Tamara Obrovac TransAdriatic Quartet, ki bo premierno predstavila najnovejši album z naslovom TransAdriaticum. Mednarodno priznana hrvaška skladateljica, glasbenica in pevka Tamara Obrovac je ena najbolj impresivnih hrvaških jazzovskih ustvarjalk. Intenzivna raziskovanja znotraj lastne glasbene in narečne tradicije so jo popeljala na svojstveno popotovanje po istrskih in širših sredozemskih prostorih, ki kot neusahljiv vir navdiha prežemajo njen edinstveni umetniški izraz.

S svojimi specifičnimi in izvirnimi skladbami, odličnimi glasbeniki in izraznim glasom ustvarja povsem svojo umetniško obliko, v kateri brez težav združuje melodijo in improvizacijo, rahločutnost in strast, formalizem in svobodo, tradicijo in sodobnost, resnost in humor.

Tamara Obrovac vodi več glasbenih skupin, med katerimi je tudi mednarodna zasedba TransAdriatic Quartet. Tudi s svojimi novimi skladbami ostaja zvesta edinstvenemu glasbenemu konceptu prepletanja jazzovskih in tradicionalnih elementov v improvizirano glasbo moderne dobe. Predstavila jih bo v družbi dolgoletnega sodelavca in rojaka Krunoslava Levačića, ki sodi med najbolj iskane jazzovske bobnarje doma in po svetu, pridružila pa se jima bosta še dva izjemna predstavnika italijanske sodobne jazzovske scene: pianist Stefano Battaglia, vrhunski glasbenik mednarodnega slovesa in številnimi posnetimi albumi za znane založbe, kot sta ECM in Universal, ter Salvatore Maiore, eden najbolj prepoznavnih italijanskih jazzovskih kontrabasistov in član številnih mednarodnih sestavov.

K_9fznbOugU