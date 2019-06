Lara Paukovič | foto: Ada Hamza, Borut Krajnc

Mala črna knjiga ljubljanske umetniške scene

Kdaj ustvarjajo umetniki? Kako je videti njihov delovni prostor? Kakšen je njihov kreativni proces? Zakaj so se kljub temu, da je kruh ustvarjalca težko prigaran, podali na umetniško pot? Kaj še počnejo poleg umetnosti? Iščejo priložnosti tudi v tujini? In če je tako – zakaj?

Fotografije Ade Hamza v knjigi ponujajo neposreden vpogled v intimo umetniških studiev (na fotografiji studio Rona Preinfalka).

Na takšna in drugačna vprašanja odgovarja knjiga Personal Outsides urednice Piere Ravnikar, sicer tudi ustanoviteljice Ravnikar Gallery Space, ki je izšla prav v teh dneh. Knjiga je v angleščini, saj je nastala, da bi živahno slovensko umetniško dogajanje predstavila kuratorjem v tujini; z devetnajstimi umetniki, vključenimi v knjigo, pa se je o njihovem življenju in delu pogovarjala Teja Kosi. V precej osebnih intervjujih, ki se deloma dotikajo tudi strokovne plati njihovega ustvarjanja, so med drugim razkrili specifike svoje ustvarjalne rutine, družinsko ozadje, pa tudi pomisleke in strahove, s katerimi se srečujejo med delom.