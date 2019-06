Zgodbe o beguncih

Jubilejni, 10. Festival migrantskega filma

»Tudi letošnji Festival migrantskega filma vabi k razmisleku, zakaj se nekdo odloči in zapusti domači kraj v upanju na boljše življenje. Zakaj ne živimo vsi enakega udobja? Ali je res kraj rojstva lahko povod za srečno ali nesrečno življenje? Ali gre za slo po življenju ali za beg pred njim? Je drugačnost res drugačnost ali je le odsev nas samih, naš drugi jaz?« je pred letošnjim Festivalom migrantskega filma zapisala Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije.

Festival letos praznuje okroglo obletnico: deseta izvedba bo potekala med 17. in 20. junijem v Kinodvoru, Slovenski kinoteki, Pritličju in na Slovenski filantropiji (Ljubljana) ter v enajstih drugih mestih po Sloveniji. Prikazanih bo 18 filmov iz 16 držav.

»V ospredju bodo aktualne zgodbe, povezane z razlogi za odhod, z evropsko azilno politiko in zapiranjem mej bogatih držav. S filmskimi zgodbami in prispevki gostov pozivamo k razmisleku o aktualni migracijski politiki in ponujamo drugačen pogled na ljudi, ki ostajajo za mejnimi ograjami, v nehumanih razmerah ali umirajo v valovih,« pravijo organizatorji.

Osrednji dogodek festivala bo potekal v Slovenski kinoteki v četrtek, 20. junija, ob svetovnem dnevu beguncev. Filmski projekciji bo sledil pogovor na temo zapiranja mej z Giulio Bertoluzzi, avtorico filma Neobičajen ulov, in Arnejem Zupančičem, predstavnikom civilne iniciative Info Kolpa. Več podatkov o filmih, projekcijah in spremljevalnem programu najdete na fmf-2019.com.