Kitara je ženskega spola

Učili so nas, da je kitara instrument za fante. To ni (več) res

Ana Popović, večkrat nagrajena in mednarodno prepoznavna kitaristka srbskih korenin

© Jack Moutallier

Kitara je bila v medijih skozi desetletja predstavljena kot falični simbol, zato so mesta kitarskih bogov sodobne glasbe, predvsem v rocku in bluesu, večinoma zasedali moški. Erica Claptona so že v šestdesetih letih okronali za boga, boginje pa nikoli nismo dobili, čeprav je bilo v zgodovini kar nekaj odličnih kitaristk, ki so bile žal spregledane ali zapostavljene ter zato manj znane. Kitaro so glasbeni kritiki opevali kot žensko, saj naj bi njene obline spominjale na žensko telo, igranje kitaristov pa kot ljubljenje. Pri ženskih kitaristkah taisti pisci tega niso omenjali, torej so se že v izhodišču kitaristk lotevali previdneje, s predsodkom, v rokavicah in z dvojnimi merili. A tudi glede kitare se odvija mala revolucija, saj so ženske kitaristke v zadnjih letih vse vidnejše.