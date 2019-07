"Če ti je dejansko boljše, ko nekaj vzameš, nekaj poješ, nekaj delaš, potem ja, naredi to"

Za posebno edicijo MLADINA INTERVJU 2019 je spregovorila tudi igralka Sara Dirnbek, ki jo je širša javnost spoznala v uspešni seriji LP, Lena

Sara Dirnbek, igralka

© Uroš Abram

Sara Dirnbek je mlada igralka, ki je kljub temu, da je z eno nogo še na akademiji, že zdaj nase opozorila z vidnejšimi vlogami v predstavah, kot so Zborovanje ptic, Ohcet in Mazohistka, širša javnost pa jo je spoznala predvsem v uspešni seriji LP, Lena, ki se na lahkoten način dotika tegob in radosti mlade generacije, vseprisotnih milenijcev.

»Skoraj nobena stvar ni a priori slaba, toda če kaj počneš avtodestruktivno, je seveda slabo. Se pravi, če ti je dejansko boljše, ko nekaj vzameš, nekaj poješ, nekaj delaš, potem ja, naredi to. Če pa je to bolj orodje neke avtodestrukcije ... To ni samo stvar na primer drog ali alkohola, ampak je tako lahko tudi pri na videz bolj benignih stvareh. Toda pri odločitvi za zmernost gre tudi za neko zrelost, ljubeznivost posameznika do samega sebe.«



Sara Dirnbek, igralka

Kot polnokrvna milenijka, rojena leta 1993, je za posebno Mladinino izdajo Intervju 2019 razložila, kako se znotraj nje znajde sama, razmišljala pa je tudi o svojem poklicu, svetu, ki jo obdaja, ženski svobodi in življenju znotraj interesnih mehurčkov. Čeprav je družba, v kateri se giblje njena junakinja Lena, na trenutke precej ekscesna, sama zagovarja princip zmernosti in je prepričana, da bi morali pri vseh stvareh, za katere se odločamo, poslušati predvsem sebe. »Skoraj nobena stvar ni a priori slaba, toda če kaj počneš avtodestruktivno, je seveda slabo. Se pravi, če ti je dejansko boljše, ko nekaj vzameš, nekaj poješ, nekaj delaš, potem ja, naredi to. Če pa je to bolj orodje neke avtodestrukcije ... To ni samo stvar na primer drog ali alkohola, ampak je tako lahko tudi pri na videz bolj benignih stvareh. Toda pri odločitvi za zmernost gre tudi za neko zrelost, ljubeznivost posameznika do samega sebe.«

Več v posebni številki MLADINA INTERVJU 2019 >>