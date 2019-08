Alan Hranitelj: Vzporedni svetovi velikega mojstra

Človek, ki je umetnost oblačenja povzdignil na najvišjo raven

Ko se človek sprehaja med lutkami, oblečenimi v njegove kostume, vstopi v vzporeden svet, kjer se čas ustavi. Bržkone se tridelna retrospektivna razstava ob triintridesetletnici njegovega umetniškega delovanja na ljubljanskem gradu zato imenuje ravno Vzporedni svetovi.

© Nada Žgank

Dama s parazolom v obleki v barvi fuksije iz Turka v Italiji, ekscesno razkošne oprave duhovnikov iz opere Ljubezen kapital Janija Goloba in Vinka Möderndorferja, toga, a zgovorna sivina kostumov za Ibsenovo dramo Sovražnik ljudstva, ki jo je Mateja Koležnik režirala v Münchnu ... pa eksplozija vzorcev, tekstur in barv v Omari norega klobučarja, kjer je vse tako zelo prenasičeno in pretirano, a se do potankosti ujema. Ko se človek sprehaja med lutkami, oblečenimi v kostume Alana Hranitelja, vstopi v vzporeden svet, kjer se čas ustavi, kjer umolkne iz spoštovanja do domišljije velikega uma. Bržkone se tridelna retrospektivna razstava ob triintridesetletnici njegovega umetniškega delovanja, ki je ta hip na ogled na ljubljanskem gradu, zato imenuje ravno Vzporedni svetovi.