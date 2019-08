Urbana kultura v Tobačni

Tobačna bo 30. in 31. avgusta gostila tretji Festival urbane kulture Slovenija #FUKSi

Röyksopp

Zadnji počitniški vikend bo ljubljansko Tobačno razgibal tretji Festival urbane kulture Slovenija #FUKSi, na katerem bodo 30. in 31. avgusta nastopili David Morales z ekipo Pure Oldies Goldies, norveška zvezdnika Röyksopp, DJ Zeds, ki bo v svoji Sladici gostil trnovskega raperja Klemna Klemna in švedsko pevko Marino Martensson.

Prvi dan festivala se bo v slogu klubske hip hop in (ware house) kulture New Yorka 80. let, predstavil pionir klubske elektronike David Morales. Z grammyjem nagrajenega avtorja klasik Needin You, How Do You Feel, Here I Am, Gimme Luv, In De Ghetto ..., tesnega sodelavca legendarnega Frankieja Knucklesa ter avtorja remiksov pop in rock zvezdnikov (Michael in Janet Jackson, Eric Clapton, INXS, Madonna, U2, Mariah Carey, Kylie, Celine, Jamiroquai ...), bodo v Tobačni spremljali ustvarjalci priljubljenih retrohouse zabav Pure Oldies Goldies iz ljubljanske Cvetličarne. Sledil bo after v Klubu K4, kjer bo kot glavni gost nastopil Marko Nastić, rezident festivala Exit in eden od pionirjev srbske ter regionalne elektronike ter del kolektiva Teenage Techno Punks (Dejan Miličević in Miloš Pavlović), promo tima Teška mašinerija, založb Recycled Loops in Recon Warriors.

cYueFiDlmWo

V soboto se v Tobačno vrača Sladica z DJ Zedsom, ki bo gostila Klemna Klemna in Marino Martensson, vrhunec večera pa bo nastop norveškega dvojca Röyksopp (ime je izpeljanka iz norveškega imena za vrsto gob), ki od leta 1998 ustvarja mešanico plesne elektronike, ambientalne in sintetične pop glasbe. Svetovno slavo sta požela že s prvencem Melody A.M., ki so mu sledili še štirje odlični albumi in dve nepozabni kompilaciji (Back to Mine, Late Night Tales). Na lestvicah in in radijskih postajah so kraljevali njuni hiti So Easy, Eple (Apple jo je uporabil kot pozdravno glasbo v operacijskem sistemu OS X Panther), Poor Leno, Remind Me, Sparks, Only This Moment, 49 Percent, What Else Is There, Happy Up There, The Girl and the Robot, Do it Again, Sordid Affair, Never Ever ... Njuna glasba je pospremljena tudi z vrhunskimi vokalisti, kot so Robyn, Karin Dreijer (Fever Ray, The Knife), Erlend Øye (Kings of Convenience), Anneli Drecker in Susanne Sundfør ...

Za svoje ustvarjanje sta prejela MTV Europe Music Award, nominacijo za nagrado brit in dve nominaciji za grammyja. Njun ustvarjalni opus so obdelali številni mojstri, kot so Trentemøller, Maceo Plex, Joris Voorn, Steve Angello & Sebastian Ingrosso, Boys Noize in Vitalic... Glasbo Röyksopp lahko slišite tudi v filmih kot sta Hall Pass (This Must Be It) in Star Wars (Bounty Hunters) ter številnih serijah: Opravljivka (None of Dem), Medij (Sparks), Misfits (Happy Up Here), CSI NY (The Girl And The Robot, What Else Is There), Entourage (What Else Is There, Trentemoller rmx), Six Feet Under (Sparks, Dead To The World), ustvarjata pa tudi originalno filmsko glasbo.

pH541v-ouag