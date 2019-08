Proglas na Mladih levih

Izbrane rešitve Mladina PROGLAS, ki so na ogled na posameznih prizoriščih letošnjih Mladih levov, se dotikajo teme čustvenega materializma

PROGLAS: Hormonski motilci

Rubrika PROGLAS na prvi notranji strani tednika Mladina, ozavešča bralstvo z ustvarjalnimi oglasi, posvečenimi aktualnim vprašanjem sodobne družbe, človeka in okolja, do katerih ne moremo ostati ravnodušni. Najdete pa jo lahko tudi na naši spletni strani. V več kot 20 letih se je zvrstilo več kot 1000 izvirnih rešitev za predstavitev številnih žgočih tem. Kakovost in prepoznavnost Proglasa potrjujejo številne prejete nagrade ali priznanja, doma in v tujini ter vabila na razstave. Po raziskavah med bralci Mladine pa se Proglas vselej uvršča med najbolj spremljane in cenjene rubrike našega (in vašega) tednika.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate spodaj v fotogaleriji.

Letošnji 22. mednarodni festival Mladi levi označuje tema čustvenega materializma, ki se ga umetniki dotikajo v svojih predstavah. Forum O čustvenem materializmu bo potekal 29. in 30. avgusta na različnih lokacijah, festival Mladi levi pa lahko spremljate vse do 31. avgusta.

