Domoljubobranci

(Patrioti spet marširajo)

»Patriotizem pokvari zgodovino,« je nekoč rekel Goethe; »Judje, Grki in Rimljani so poškodovali svojo in zgodovino drugih ljudstev; ne nepristransko. Tudi Nemci to počnejo tako s svojo kot z zgodovino tujcev.«

— Goethe v pogovoru s Friedrichom Wilhelmom Riemerjem (v: J. W. Goethe, Gespräche, julij 1817)