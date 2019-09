Pomen trenutka v stvarnem življenju

Mednarodna skupinska razstava slikarskih in keramičnih del

Plodova voda

© Maja Erdeljanin

V Galeriji DLUL Ljubljana bo od 18. septembra do 6. oktobra na ogled mednarodna skupinska razstava z naslovom Pomen trenutka, ki združuje slikarska in keramična dela treh uveljavljenih avtorjev: srbske slikarke Maje Erdeljanin, avstrijskega umetnika Georga Vinokića ter slovenske slikarke in kiparke Mojce Černič Pretnar. Med njihovimi deli, nastalimi v zadnjih letih, na prvi pogled ne opazimo skupnega imenovalca, a podrobnejša analiza pokaže, da jih povezuje razmišljanje o pomenu trenutka v stvarnem življenju, v katerem je vse nestalno, prehodno, nepredvidljivo.Kuratorka razstave: Nataša Kovšca.

Vsebinska navezanost na drobne trenutke je najbolj očitna v slikah Maje Erdeljanin, ki se predstavlja z izborom iz cikla Dobri trenutki. Na platnih se vrstijo navidezno nepomembni figuralni prizori iz vsakdanjega življenja slehernika, kot so sprehodi v naravi, branje knjige ali pitje čaja z ljubljeno osebo. Narativni elementi so premišljeno vtkani v kompozicije intenzivnih barv, ki jih avtorica nanaša na slikovno ploskev z ekspresivnimi potezami in barvnimi madeži v številnih plasteh. Iz del lahko razberemo, da slikarka išče pravo razmerje med abstrakcijo in figuraliko, ki zaznamuje iskanje ravnotežja med racionalno in emocionalno platjo v njenem osebnem svetu

Osredotočenost na pomen sedanjega trenutka prežema tudi slikarska dela Georga Vinokića. Osrednji motiv njegovih slik na papirju, pomenljivo poimenovanih Mimoidoči, so oblikovno poenostavljene rastline, naslikane – v nasprotju z lazurnimi barvnimi madeži v delih Maje Erdeljanin – s pastoznimi nanosi kontrastnih barv, ki imajo poudarjeno teksturo. Kljub izraziti plastičnosti, skoraj reliefnosti podob pa dajejo rastline, upodobljene na (pogosto) monokromnih podlagah, vtis izjemne krhkosti.

Pri keramiki Mojce Černič Pretnar, ki ustvarjalni proces pojmuje kot raziskovanje medija v formalnem smislu, je končna podoba njenih del povsem nepredvidljiva. Njene keramike imajo pogosto obliko vsakdanjih predmetov, a presegajo uporabnost, odlikuje pa jih harmonija nasprotij med svetlim in temnim, vbočenim in izbočenim, snovjo in praznino. Njene male plastike pa razkrivajo, da jo zanima predvsem zunanja tekstura, ki jo ustvari bodisi z odtiskovanjem naravnih materialov (kamnov, lubja) bodisi z nanosi različnih vrst gline s hitrimi potezami prsta, s katerim sledi osnovni obliki.