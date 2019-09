Najkontroverznejša predstava leta

Proračun za retrospektivno razstavo Marine Abramović v Beogradu je skoraj tolikšen kot celoletni proračun muzeja, v katerem bodo razstavo postavili. Kaj bomo videli 21. septembra?

Beograjski muzej sodobne umetnosti jo je že pred leti vabil, da bi razstavljala v njem, a ji je ponudil enake pogoje kot vsem drugim, zato je ponudbo zavrnila. (plakat za sedanjo razstavo)

V Beogradu je v drugi polovici prejšnjega stoletja živela najstnica, ki je rada slikala. Na prvih slikah je upodabljala intenzivne sanje, ki jih je babici razlagala ob skodelici domače kave, ko se je naveličala sanj, je slikala avtomobilske nesreče, nato pa je bila vse bolj očarana nad oblaki in chemtrailsi, sledmi, ki ostajajo za letali. Te sledi so se včasih oblikovale v prav abstraktne podobe, zato se je domislila, da bi se odpravila v vojaško oporišče in prosila, naj ji posodijo 12 letal: dala bi jim navodila, v katero smer naj letijo, in tako po nebu s chemtrailsi ustvarjala slike. Vojaki so seveda mislili, da je nora, poklicali so njenega očeta in ga spraševali, ali hči nima predstave o tem, koliko stane najem 12 letal samo zato, da bi po nebu ustvarjala risbice.