Glasba iz obdobja 30. in 40. let prejšnjega stoletja

Akustični kvintet Swingatan bo v Kavarni Slamič predstavil svoj prvenec

V Kavarni Slamič v Ljubljani bo 25. septembra ob 20.00 bo ob izidu prvenca nastopil akustični kvintet Swingatan, sestavljen iz violine, dveh kitar, klavirske harmonike in kontrabasa, ki izvaja avtorsko glasbo, stilsko blizu swinga in bossa nove, značilni za obdobje 30. in 40. let prejšnjega stoletja, ter gipsy jazz standarde po vzoru J. Reinharda in S. Grapellija, s posebnim dodatkom harmonike.

Njihov repertoar obsega vse od balad in klasičnih etud do virtuoznih tem, ki jih poganja gipsy rhythm'n'drive. Vsi člani zasedbe (Peter Ugrin, Marko Čepak Maki, Marko Mozetič Mozo, Zmago Štih, Nikola Matošić) so priznani jazz in klasični glasbeniki, ki delujejo tako v slovenskem kot tudi tujem prostoru. Swingatan je njihov stalni in redno delujoči projekt, ki ga letos obeležujejo s prvencem. Koncert bo zato tudi predstavitev svežih avtorskih skladb.

3Km8ylZLZfU