Slovenski film Izbrisana na britanskem festivalu Raindance nagrajen za najboljši scenarij

Raindance velja za največji festival neodvisnega filma v Veliki Britaniji

Prizor iz filma Izbrisana

© YouTube / Gustav Film

Film Izbrisana, pod katerega se kot scenarist in režiser podpisuje Miha Mazzini, je na festivalu Raindance prejel nagrado za najboljši scenarij, so sporočili iz Gustav filma. Že 27. izdaja festivala Raindance, ki je največji festival neodvisnega filma v Veliki Britaniji, se je sklenila v nedeljo.

Scenarij za film Izbrisana je Mazzini napisal po svoji istoimenski knjigi iz leta 2014, ki pa je bila pravzaprav sprva scenarij. "Vse skupaj je po moje trajalo kakšnih deset let, ampak film je končno tukaj, tako da pozabimo zdaj na to," so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Filmski festival Raindance je namenjen pospeševanju in promociji neodvisnega filma po vsem svetu. Ustanovljen je bil leta 1992, poleg festivala pa ponuja še tečaje filmskega usposabljanja in visokošolsko izobraževanje.

Film Izbrisana prinaša zgodbo o samski mamici Ani, ki v porodnišnici ugotovi, da je ni v računalniških sistemih, da uradno ne obstajata ne ona ne njen novorojenček.

V konkurenci za najboljši scenarij se je Mazzinijev film znašel skupaj s še štirimi filmi. Je zgodba o tem, kaj se je dogajalo Slovencem, rojenim na napačnem koncu razpadle države, ki so jim v 90. letih na upravnih enotah luknjali osebne izkaznice.

Protagonistka filma Judita Franković Brdar je na 21. Festivalu slovenskega filma prejela vesno za najboljšo glavno žensko vlogo, prav tako je bil film nagrajen z vesnami za najboljšo izvirno glasbo (Jura Ferina, Pavao Miholjević, Vladimir Godar), za najboljšo scenografijo (Matjaž Pavlovec) in najboljšo kostumografijo (Sanja Džeba).

V njem igrajo še Maruša Majer, Marko Mandić, Sebastian Cavazza, Jernej Kogovšek, Jernej Šugman, Pia Zemljič, Brane Završan, Doroteja Nadrah, Izudin Bajrović, Silva Čušin, Gregor Zorc, Maja Gal Štromar, Neda R. Bric, Barbara Cerar, Nina Skrbinšek in Mojca Partljič.

