Nocoj bo znan dobitnik bookerja, med nominiranci tudi Margaret Atwood

V izboru za nagrado so Margaret Atwood, Salman Rushdie, Chigozie Obioma, Lucy Ellmann, Elif Shafak in Bernardine Evaristo

Serija Deklina zgodba, ki je nastala po romanu Margaret Atwood, nominiranke za nagrado booker

V Londonu bodo danes, 14. oktobra razglasili letošnjega dobitnika literarne nagrade booker, ki je vredna 50.000 britanskih funtov. V ožjem izboru za nagrado so Margaret Atwood, Salman Rushdie, Chigozie Obioma, Lucy Ellmann, Elif Shafak in Bernardine Evaristo. Salman Rushdie je nagrado prejel že leta 1981, leta 2000 pa je bila nagrajena tudi Margaret Atwood.

V ožji izbor za najboljši roman leta 2019 se je uvrstilo šest avtorjev v angleščini napisanih in v Veliki Britaniji ali na Irskem izdanih del. Margaret Atwood, dobitnica bookerja leta 2000 za roman Slepi morilec, se je tokrat v izbor uvrstila z romanom The Testaments (Pričevanja). Gre za nadaljevanje Dekline zgodbe in se začenja 15 let po zaključku prvotnega romana. Roman je postavljen alternativno državo Gilead, kjer so ženske zasužnjene in nimajo skoraj nobenih pravic.

Preberite si tudi članek Marcela Štefančiča jr.

Salman Rushdie, ki je bookerja prejel leta 1981 za roman Otroci polnoči, se je v tokratni izbor uvrstil z delom Quichotte, v katerem se je navdihoval pri Don Kihotu. Ob 25-letnici nagrade leta 1993 je Rushdie prejel posebno priznanje za najboljšega bookerjevega nagrajenca v obdobju četrt stoletja, ob 40-letnici nagrade leta 2008 pa so bralci med šestimi finalisti za najboljšega ponovno izbrali njegov roman Otroci polnoči.

Na seznamu del je tudi roman nigerijskega avtorja Chigoziea Obiome z naslovom An Orchestra of Minorities, ki pripoveduje zgodbo o kmetu, ki v majhnem nigerijskem mestu vzreja kokoši. Pripoved opisuje boj med usodo in svobodno voljo. Avtorja bralci poznajo po prvencu naslovljenem The Fishermen, ki je bil leta 2015 v ožjem izboru za bookerja.

Skoraj 1000 strani dolg roman Lucy Ellmann z naslovom Ducks, Newburyport z monologom ameriške gospodinje sestavljajo dolge povedi brez ločevanja v odstavke. Gospodinja v spominih med drugim opisuje stanje v državi, mrtve starše in afriške slone.

S pripovedjo o življenju večinoma temnopoltih britanskih žensk se za nagrado poteguje še britansko-nigerijska avtorica Bernardine Evaristo z delom Girl, Woman, Other, v katerem se prepletajo življenja dvanajstih žensk v različnih stopnjah ženskosti.

Za nagrado se poteguje tudi priljubljena pisateljica turškega rodu Elif Shafak z romanom 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World, ki se v svojem enajstem romanu loteva turškega podzemlja. Med njenimi v slovenščino prevedenimi deli so Štirideset pravil ljubezni, Čast, Bolšja palača in Tri Evine hčere.