Partizan 2019

Sodobni strip o protifašističnih vrednotah

Naslovnico stripa Partizan krasi istoimenska slika legendarnega slikarja Iveta Šubica

© Partizan, 2019

Prejšnji teden so na festivalu stripa Tinta v Kinu Šiška predstavili strip z naslovom Partizan, ki ga je na podlagi raperskega besedila Darka Nikolovskega ustvaril priznani ilustrator Iztok Sitar. Zgodba govori o slovenskem najstniku, ki se na protifašističnih demonstracijah zaljubi v afriško begunko. Med ljubezensko zgodbo pa nas skozi poglede nazaj spremljajo prizori iz drugega časa – iz partizanskega odporniškega boja. Sitar opozarja, da bo v stripu bralec zaman iskal politično korektnost, uravnoteženost, spravo in »podobne nesmisle«. »Strip je črno-bel, tako kot karakterji protagonistov, pri katerih se točno ve, kdo je črn in kdo rdeč,« dodaja.