Mušič po Dunaju še v Ljubljani

Od 24. oktobra do 9. novembra bo v galeriji Antikvitet Novak razstava del Zorana Mušiča

Zoran Mušič

© arhiv galerije

"Zoran Anton Mušič (1909-2005) je ime velikega formata. Je slovenski umetnik, ki je presegel državne meje in dosegel svetovno slavo. Njegova dela so znana vsem ljubiteljem umetnosti in navdušujejo s konjički kot potopljenimi v sanjsko podobo krajine ali opozarjajo s figurami iz travmatičnega spomina vojnega koncentracijskega taborišča," so zapisali v vabilu na odprtje razstave v Galeriji Antikvitet Novak na Jurčičevem trgu 2.

Ideja za razstavo Mušič, ki bo na ogled med 24. oktobrom in 9. novembrom v središču Ljubljane, se je porodila leta 2018 v krogu galeristov, ki so sodelovali pri tedanji Mušičevi razstavi naslovljeni Poezija tišine v muzeju Leopold na Dunaju. Dogovorili so se, da v prihodnjem letu (torej leta 2019) v Avstriji in Sloveniji naredijo razstave Mušičevih del. Tako smo si lahko spomladi na Dunaju ogledali razstavo Zoran Music – Faszination der Malerei pod okriljem galerije Magnet in sedaj, jeseni istega leta, smo v Ljubljani priča mednarodni razstavi, ki so jo pripravili v galeriji Antikvitete Novak.

"Zahvala gre tako mnogim zasebnim galeristom in zbiralcem, ki so s »svojimi Mušiči« omogočili pričujočo razstavo. Med temi so: poleg že imenovanih Antikvitet Novak (Ljubljana) in Galerije Magnet (Dunaj, Celovec) tudi Galleria Bordas (Benetke in Pariz), Galleria Torbandena (Trst), Galerie Welz (Salzburg), W&K Galerie Wienerroith&Kohlbacher (Dunaj in New York), Collection Mario Matasci (Locarno), Kunstraum Starmann (Celovec), Lah Contemporary (Bled) in posamezni zbiralci umetniški del iz Slovenije, Avstrije, Francije, Italije, Nemčije in Švice. Strokovno podlago razstavi in spremljajoči publikaciji sta nudila velika poznavalca in strokovnjaka za Mušiča, ki sta za svoje raziskovanje, predstavitev in razumevanje slikarja Zorana Mušiča leta 2011 dobila tudi stanovsko priznanje Izidorja Cankarja – Breda Ilich Klančnik in Gojko Zupan. Pri omembi Mušiča pa ne moremo mimo Igorja Laha, ki je s svojim poznavanjem in s prispevanjem umetniškega dela iz svoje zbirke pripomogel k celovitosti razstave," so zapisali organizatorji razstave.

Opus slikarja v malem

Razstava Mušičevih del bo na ogled ponudila slikarjeve stvaritve iz različnih obdobji, različne motive in tehnike. Predstavljena bodo zgodnejša dela iz medvojnega časa od motivov s Korčule, Maribora in Ljubljane, pa tudi različna tihožitja. "Dela iz časa po drugi svetovni vojni, ko je umetnik že ustvarjal med Benetkami ni Parizom, nam bodo približala znane konjičke, siensko krajino ter beneško laguno. Tu bodo tudi motivi iz Dachaua, izhajajoči iz osebne izkušnje slikarja in porajajoči pretresljivi cikel Nismo poslednji. In tu bodo tudi avtoportreti ter podobe umetnikove življenjske sopotnice Ide Barbarigo oz. motivi iz njegovega intimnega sveta," dodajajo v galeriji.

Čeprav je Mušič živel in ustvarjal večino časa v Parizu, je njegovo umetnost napolnjevalo zgodnje obdobje ustvarjanja na domačih tleh, na hrvaških otokih in tudi v Benetkah, kot bo vidno tudi na razstavi.

S to razstavo se nadaljuje v našem prostoru kontinuirano predstavljanje tega slovenskega avtorja, ki so ga v tujini radi označili kot Italijana ali pripadnika Pariške šole. A čeprav je živel in ustvarjal večino časa v Parizu, je njegovo umetnost napolnjevalo zgodnje obdobje ustvarjanja na domačih tleh, na hrvaških otokih in tudi v Benetkah, kot bo vidno na razstavi. S to razstavo Ljubljana nadaljuje dolgo predstavljanje velikega slikarja, ki mu je najti začetke v Moderni galeriji leta 1959 in mnogih razstavah, ki so sledile – tako v Moderni galeriji kot v zasebnih galerijah, pa tudi v večjih projektih kot je bilo sodelovanje najbližjih umetnikovih sorodnikov v Sloveniji, še posebej z donacijo nečakinje Vande Mušič Narodni galeriji Slovenije.

Pričujoča mednarodna razstava tako k nam prinaša vrhunska dela svetovno znanega umetnika, nudi neposreden stik z umetninami, ki prihajajo iz mnogih evropskih držav, celo iz prostora ZDA.