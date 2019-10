Velika Borštnikova nagrada za predstavo Še ni naslova

Predstava Še ni naslova avtorice Simone Semenič in režiserja Tomija Janežiča prejela nagrado za najboljšo uprizoritev pretekle sezone

Goran Injac na sklepni slovesnosti 54. festivala Borštnikovo srečanje

Včeraj se je v Mariboru zaključilo 54. Borštnikovo srečanje, na katerem so nagrado za najboljšo uprizoritev pretekle sezone podelili predstavi še ni naslova v režiji Tomija Janežiča in produkciji Slovenskega mladinskega gledališča, Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije pa je za najboljšo predstavo izbralo uprizoritev Ali: Strah ti poje dušo v režiji Sebastijana Horvata in produkciji SNG Drama Ljubljana. Borštnikov prstan je prejela dolgoletna članica Slovenskega mladinskega gledališča Marinka Štern.

"V predstavah, ki smo jih videli, ne moremo prezreti dejstva, da slovensko gledališče ni ustvarjalno področje, ki ga slovenska družba navdušeno podpira. Kot gledalci seveda vsakič, ko obiščemo gledališče, pričakujemo vznemirljivo doživetje, ki bogati življenje. Po drugi plati pa smo precej zadržani v trenutku, ko je gledališko ustvarjanje potrebno tudi v resnici podpreti," je v zaključnem poročilu po ogledu dvanajstih uprizoritev tekmovalnega programa zapisala strokovna žirija, ki so jo sestavljali: Uršula Cetinski, Andreja Kopač, Dora R. Podolski, Aldo Milohnić in Giorgio Ursini Uršič.

Posebej so izpostavili predstavi še ni naslova in Ali: Strah ti poje dušo v režiji Sebastijana Horvata in produkciji SNG Drama Ljubljana, ki po oceni žirije sodita v sam vrh slovenskega in evropskega gledališča, na letošnjem Borštnikovem srečanju pa sta prejeli tudi večino nagrad.

"Ta predstava ve, da dialog ni samo postavljanje zahtev in izpolnjevanje želja. Ta predstava ni rezultat interesov, antipatij in sovražnosti posameznikov. Ta predstava je rezultat odgovorne in subvencionirane kulture, ki ve, da je v teh časih treba ustvarjati prostore svobode, refleksije in preporoda."



Goran Injac, umetniški vodja SMG

Predstava še ni naslova po mnenju žirije izkazuje izjemno moč gledališča danes. "Gre za intenzivno, deset ur trajajočo stvaritev, ki zaradi izjemnosti vseh gledaliških elementov in visoke koncentracije vztrajno tke vezi med igralci in gledalci in je zapeljiva ne le zato, ker se razgali, ampak tudi zato, ker nam pokaže, kako se razgali." Režiser Tomi Janežič je prejel nagrado za režijo, saj je ustvaril "kompleksno režijsko in dramaturško strukturo, ki je hkrati oboje, proces in stvaritev, ki temelji na različnih gledaliških tehnikah in metodah psihodrame".

Po besedah umetniškega vodje Slovenskega mladinskega gledališča Gorana Injaca je predstava rezultat skoraj dveletnega kolektivnega dela, "v katerem sodelujemo vsi, tako kot v gledališču je in mora biti". "Ta predstava ve, da dialog ni samo postavljanje zahtev in izpolnjevanje želja. Ta predstava ni rezultat interesov, antipatij in sovražnosti posameznikov. Ta predstava je rezultat odgovorne in subvencionirane kulture, ki ve, da je v teh časih treba ustvarjati prostore svobode, refleksije in preporoda," je dejal v imenu celotne ekipe.

Za igro v tej predstavi sta bila nagrajena Matej Recer in Stane Tomazin, dve od štirih enakovrednih igralskih nagrad pa so podelili tudi Iztoku Drabiku Jugu in Nataši Barbari Gračner v predstavi Ali: Strah ti poje dušo. Za najboljšo mlado igralko je bila nagrajena Anja Novak, prav tako za vlogo v predstavi še ni naslova.

Nejc Gazvoda je prejel nagrado za izvirno dramsko besedilo predstave Tih vdih v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega, Borut Bučinel Borštnikovo nagrado za oblikovanje svetlobe v predstavi Ljudomrznik v produkciji SLG Celje in Arturo Annecchino za avtorsko glasbo v predstavi Macbeth v produkciji SNG Nova Gorica.

Žirija je podelila tudi dve posebni nagradi, in sicer Sebastijanu Horvatu, ker "vedno znova ustvarja umetniške geste, ki razpirajo nevralgične točke, paradokse, stereotipe in tabuje", ter Draganu Živadinovu, ker "dosledno udejanja svojo premišljeno umetniško vizijo, ki je kljub prepredenosti z različnimi referencami zgodovine gledališča in gledaliških avantgard povsem avtentična, kar se izkazuje tudi v predstavi REKA, REKA/ Syntapiens::IZ".

Prireditev si lahko v celoti ogledate na tej spletni povezavi >>

PREBERITE TUDI: