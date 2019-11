Plakati, ki želijo spremeniti svet

Pregledna razstava zmagovalnih del in izbranih finalistov projekta Plaktivat

V ljubljanski Mestni hiši bodo 7. novembra ob 18.00 odprli pregledno razstavo Plaktivat - plakat, ki spreminja družbo, ki jo je pripravil TAM-TAM Inštitut. Razstava ponuja vpogled v družbeno-angažiran plakat v Sloveniji med letoma 2014 in 2019 ter predstavlja zmagovalce in izbrane finaliste projekta Plaktivat. Skozi projekt je bilo razpisanih 12 odprtih natečajev, ki so kreativce vabili naj v plakatnem formatu naslovijo pereče družbene teme.

Skozi natečaj je bilo v petih letih ustvarjeno 1445 plakatov, razglašenih 12 zmagovalcev in 162 finalistov. TAM-TAM je z različnimi partnerji javnost opozoril na 12 aktualnih in perečih problematik: beg možganov, vpis v prostovoljno gasilstvo, nasilje med mladostniki, spletno zasvojenost, problematiko migrantov, sovražni govor, alternative potrošništvu, telesno (ne)aktivnost, diabetes, bralno kulturo, nasilje nad ženskami in krizo medijev. Skupno je sodelovalo 850 prijaviteljev iz 49-ih držav in 6 kontinentov.

Plaktivat je TAM-TAM zagnal jeseni leta 2014, da bi najstarejši medij, mestni plakat, izkoristil za opozarjanje na probleme, ki pestijo našo družbo. Projekt ima jasen koncept: družbeno-odgovorna tema, kompetentni partner, ki se s problematiko aktivno ukvarja, strokovna žirija, sestavljena iz kreativcev, grafičnih oblikovalcev, umetniških direktorjev in poznavalcev problematike. Znana je bila tudi nagrada: vsak zmagovalni plakat je umeščen na 500 plakatnih mest po vsej Sloveniji in prijavljen na tekmovalne dele Slovenskega oglaševalskega dela (SOF) in Bienala slovenskega oblikovanja Brumen.

Natečaji, ki so od leta 2017 odprti tudi za prijave iz tujine, so nagovarjali tako neuveljavljene posameznike kot tudi velike oglaševalske agencije. Plaktivat verjame v moč ideje in v odgovornost medija, ki ga uporablja za pozitivne premike v družbi. In prav to druži vse vpletene v projekt, kar potrjujeta tudi dolgoletna člana projekta Mitja Petrovič in Ana Ivandić: "Skupno nam je iskreno prepričanje v moč ideje in odgovornost vseh nas, ki imamo komunikacijsko moč besede, slike ali medija, da jo uporabimo za pozitivne premike.« Hkrati družba »potrebuje odgovorno kreativnost in vizijo boljše podobe sveta. In Plaktivat ima ta naboj. Kreativcem daje prostor in možnost, da družbo nagovarjajo z medijem, ki jim je najbližje".