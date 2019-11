Zlagano življenje odraslih

Novi roman italijanske pisateljice Elene Ferrante

V Italiji bo v četrtek 7. novemebra izšel novi roman italijanske pisateljice Elene Ferrante, avtorice slovitega Neapeljskega cikla, ki je novo knjigo naslovila La vita bugiarda degli adulti (Zlagano življenje odraslih). Na naslovnici italijanske izdaje sta ženski roki, postavljeni tako, kot bi želeli nekaj nežno prijeti.

Italijanska tiskovna agencija Ansa piše, da bo novi roman Elene Ferrante skoraj zagotovo postavljen v Neapelj, kar naj bi nakazoval odlomek iz dela, objavljen v septembru: "Dve leti, preden je odšel od doma, je moj oče dejal materi, da sem zelo grda. Stavek je izrekel potiho, v stanovanju, ki sta ga starša ob poroki kupila v četrti Alto, na vrhu ulice San Giacomo dei Capri. Vse - neapeljski prostori, modra luč ledenega februarja, tiste besede - je otrpnilo. Jaz pa sem zdrsnila stran in še vedno drsim znotraj teh črt, ki mi želijo dati zgodbo, medtem ko nisem nič, nič svojega, nič, kar bi se v resnici začelo ali bi se resnično sklenilo: zgolj zmešnjava, za katero nihče, niti tisti, ki ta hip piše, ne ve, ali sledi pripovedni niti ali pa gre zgolj za neurejeno bolečino, brez odrešitve..."

Elena Ferrante je postala znana po Neapeljskem ciklu, ki je postal globalni fenomen. V njem spoznavamo Lilo in Eleno, ki sta že več kot 60 let najboljši prijateljici, dokler ena od njiju ne izgine brez sledu, druga pa z obujanjem preteklosti poskuša rešiti uganko njenega izginotja. Njuno prijateljstvo, popisano v skupaj štirih knjigah, je polno nežnosti, podpore, zbliževanj in oddaljevanj, ljubosumja in zavisti.

Tri knjige iz cikla - Genialna prijateljica, O novem priimku in O tistih, ki zbežijo, in tistih, ki ostanejo - so v slovenskem prevodu izšle pri Cankarjevi založbi. Napovedan je tudi izid slovenskega prevoda zadnje knjige z naslovom O izgubljeni deklici. V slovenščini je dostopno tudi delo Dnevi zavrženosti.

Po romanu Genialna prijateljica so posneli nadaljevanko, ki je v prvi sezoni po navedbah Anse v povprečju dosegla sedem milijonov gledalcev. Na italijanski televiziji Rai bodo drugi del serije, ki bo zajela dogajanje drugega romana iz cikla, začeli prikazovati prihodnje leto.