Državljanska nepokorščina in vstajniško gibanje

Tridnevni festival GOTOfV JE!, na katerem bodo zastavljali vprašanja o državljanski nepokorščini in protestih ter razmišljali o vstajniškem gibanju v Sloveniji

Manifest hungarofuturizma (2017)

Na Novi pošti v Ljubljani bo med 6. in 8. novembrom potekal tridnevni festival GOTOfV JE!, na katerem bodo zastavljali vprašanja o državljanski nepokorščini in protestih ter razmišljali o vstajniškem gibanju v Sloveniji. Festival bo 6. novembra ob 19.30 odprla predstava Alexandra Manuiloffa Država, ki govori o Plamenu Goranovu, umetniku in aktivistu, ki se je leta 2013 v znak protesta proti skorumpirani bolgarski oblasti sežgal pred mestno hišo v Varni in umrl.

Temu je sledil samosežig več kot ducata mladih v Bolgariji, kar je pretreslo državo in mednarodno javnost ter sprožilo val odstopov bolgarskih politikov. Gre za gledališče brez igralcev, ki hkrati raziskuje globinske mehanizme tega, kako ustvarjamo državo in družbo. Ob 21.00 bo sledil pogovor Simone Semenič z Alexandrom Manuiloffom, pisateljem, dramatikom in scenaristom, čigar drame uprizarjajo na številnih pomembnih prizoriščih v Evropi, Aziji, Afriki in Severni Ameriki. Med drugim je sodeloval s slovito nemško skupino Rimini Protokoll (besedilo za projekt Top Secret International), gostoval na festivalih Theatertreffen v Berlinu in Radar v New Yorku. Za svoje delo je prejel več nagrad v Bolgariji in tujini, tudi za raziskovalno novinarsko delo (nagrada Združenja evropskih novinarjev leta 2012).

Naslednji dan, 7. novembra ob 19.30 bosta na ogled filma Plamen (dress code), posvečen Plamenu Goranovu, ki s pomočjo intervjujev z nekaterimi njegovimi prijatelji pa tudi novinarji, raziskuje, kaj ga je gnalo k protestu in posledično v smrt ter Boj za Siniše Gačića, ki se posveča protestnikom, ki so se leta 2012 utaborili pred ljubljansko Borzo. Ob 21.15 bo sledil pogovor z naslovom Vstajniško gibanje v umetnosti, na katerem bosta sodelovali pisateljici Polona Glavan in Vesna Lemaić, vodil pa ga bo Miha Blažič - N’toko.

V petek, 8. novembra ob 19.30 bo potekalo predavanje Zsolta Miklósvölgyija in Mária Z. Nemesa (Technologie und das Unheimliche), ki ga bo z avdio-vizualnim aranžmajem dopolnil duo Borsos Lőrinc: Postmadžarski karneval: Uvod v ksenopolitiko hungarofuturizma. Tokratno predavanje predstava si prizadeva, da bi na politične in estetske strategije, namenjene vplivanju na kulturni spomin, pogledala z zornega kota vizij, zapisanih v Manifestu hungarofuturizma (2017). Ob 21.00 bo sledil pogovor z Zsoltom Miklósvölgyijem in Máriem Z. Nemesem, ki ga bo vodil Jernej Kaluža. Zsolt Miklósvölgyi in Márió Z. Nemes sta, skupaj Markom Fridvalszkijem, začetnika založniškega projekta in multidisciplinarnega gibanja T+U (Technologie und das Unheimliche) s sedežem v Berlinu – Budimpešti – Drugod. T+U si s tematskimi publikacijami in povezanimi projekti prizadeva zaobjeti kulturne pojave, ki izhajajo iz soočenja med conditio humana in tehnologijo.