Erotična mora na farmi prašičev

Razstava japonske umetnice Saeborg predstavlja napihljive domače živali na napihljivem podeželju

V Ljubljanski Galeriji Vžigalica bodo 12. novembra ob 19.00 odprli razstavo japonske umetnice Saeborg (skovanka imena Saeko in besede kiborg) z naslovom Klavnica 17, ki je nastala v sodelovanju s 35. Festivalom LGBT filma. Na razstavi predstavlja napihljiva bitja iz lateksa, ki na prvi pogled morda apelirajo na eksces in fetiš, a jih umetnica vidi kot formiranje svobode spolov in spolnosti v najširšem smislu. En dan pred odprtjem razstave, 11. novembra ob 19.00 bo v Slovenski kinoteki projekcija filma Queer Japan v režiji Grahama Kolbeinsa in pogovor zumetnico.

Ustvarjalka gumijaste erotične more na farmi prisrčnih japonskih risanih ljubljenčkov iz lateksa, v katere se tudi sama oblači, je članica slavnega underground queer teatra Department H iz Tokia. Izhajajoč iz "Kiborškega manifesta", eseja teoretičarke Donne Haraway iz leta 1991, je Saeborg odkrila svojo osebno, spolno in umetniško svobodo v koži sanjskih likov iz lateksa.

Klavnica 17 je razstava napihljivih domačih živali na napihljivem podeželju. Postavitev žgečkljivo bukoličnega prizora počlovečenih domačih živali, od katerih ima za obstoj v ekonomiji kmečkega okolja vsaka svojo predpisano funkcijo – tu so umetno oplojevanje, molža, striženje ovc, pobiranje jajc in klanje pujsov za meso, kot je razvidno iz videov performansa Saeborginih sodelavcev in članov Departmenta H – se konča s slačenjem razposajene kmetice, ki poskrbi za potomstvo kmečke družine.

Kmetijo na eni strani razstavnega prostora dopolnjuje svinjak z ogromno umetno oplojeno pujso za rešetkami, ki povrže in hrani prašičke v človeški velikosti, ti pa končajo v klavnici. Mešanica igrive seksualnosti zabaviščnih maskot in sporočilne biološke realnosti nas prek natančno izdelanih japonskih karakternih ljubkosti potiska iz cone udobja, da premislimo o lastni drži in mogočih vprašanjih, ki se nam porodijo ob sprehodu skozi razstavo.