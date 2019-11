Rožavski filmski festival

Zaradi turške invazije na SV Sirijo so organizatorji festivala izdali poziv k solidarnosti s simultano izvedbo festivala širom sveta

Danes, 13. novembra, se bo v prostorih Nove pošte v Ljubljani in mestih bivše Jugoslavije odvil 4. Mednarodni rožavski filmski festival, ki zaradi turške invazije na severo-vzhodno Sirijo ne bo mogel potekati v Rožavi, zato so organizatorji festivala izdali poziv k solidarnosti s simultano izvedbo festivala širom sveta. Dogodek bodo odprli s predstavitvenim videom filmskih komun Rožave ter intervjujem s Sevdinaz Evdike, organizatorko festivala, nato pa bodo predvajali še 16 drugih kratkometražnih filmov, dokumentarcev, igranih filmov in animacij, večinoma neodvisne produkcije. V jugoslovanskem prostoru se bo festival zgodil v Banja Luki (Basoc), Mariboru (Infopeka), Skopju (SC Dunja), Beogradu (AKAB Okretnica in Zadruga Oktobar), Sarajevu (ODRON), Puli (Rojc), Zenici (Vodenjak), Zagrebu in Ljubljani.

Filmske komune v Rožavi od leta 2015 dalje delujejo v smeri reapropriacije podobe, zgodovine, jezika in kultur prebivalk regije s poudarkom na izobraževanju, produkciji filma ter projekcijami. Štiri leta so komune kljub vojni, embargu in pomanjkanju organizirale filmski festival z željo po demokratizaciji umetnosti in rekonstrukciji družbe v regiji.

V podporo družbeni transformaciji, ki jo izvajajo revolucionarke v Rožavi, v podporo prebivalstvu, ki ga napada Turčija s svojimi đihadističnimi skupinami, v podporo bojem, ki jih bije prebivalstvo Sirije in Rožave, vas organizatorji vabijo, da se 13. novembra pridružite praznovanju otvoritve rožavskega filmskega festivala, ki bo potekalo širom sveta.

Letošnja tema festivala so filmi, ki prikazujejo zgodbe kulturne suverenosti in so navdahnjeni z mozaikom kultur, ki sobivajo na območju severne in vzhodne Sirije. Gre za sprejemanje pravice ljudstev, da živijo s svojo kulturo, in za nasprotovanje vsem oblikam dominacije: kolonializmu, centralizmu, nacionalizmu, militarizmu ali patriarhatu, pa naj bo nasilen, subtilen ali neviden.