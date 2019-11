Metod Pevec: »Pohlep in nenasitnost se selita tudi v odnose«

"Intenca je bila tudi, da pokažemo, da se pohlep in nenasitnost selita tudi v odnose. Močni ljudje radi vzpostavijo posesivne odnose do žene, otrok, bližnje okolice. Češ jaz jim omogočam to in to, zato morajo slediti meni. Krhke ženske zlahka pridejo v tak položaj." (Metod Pevec, režiser in scenarist filma Jaz sem Frenk v intervjuju na MMC)