»Tisti, ki verjamejo, da je rockabillyje povozil čas, so si mnenje ustvarili na predsodkih«

IZJAVA DNEVA

"Tisti, ki verjamejo, da je rockabillyje povozil čas, so si mnenje ustvarili na predsodkih in z ne preveč razmišljanja. Rockabilly scena in glasba še danes živita, morda celo bolj kot kdaj koli prej." (Didžej in rockabilly Martin Razpotnik, bolj poznan pod imenom DJ Martin13, ki te dni praznuje 15 let na glasbeni sceni, v intervjuju za 24ur.com)

Jutri oziroma v petek, 22. novembra ob 21. uri, bo v Biljardni hiši v Ljubljani na dogodku Lunapark (od swinga do rockabillyja) Martin13 obeležil 15 let sukanja vinilk.